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Formula 1 / Katar GP Haberler

Aston Martin: "Kalan altı yarış için hedef dördüncü sırayı korumak"

Aston Martin takım patronu Mike Krack, sezonun kalan yarışları için hedeflerinin şampiyona dördüncülüğünü korumak olduğunu açıkladı.

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Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Aston Martin, sezona çok iyi başlasa da, bu performansı sezonun ikinci yarısına taşıyamadı ve dördüncülüğü kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.

Katar GP öncesi konuşan takım patronu Mike Krack, sözlerine son yarışları değerlendirerek başladı.

Krack şöyle dedi: "Son birkaç yarış hız, verimlilik ve dayanıklılık açısından zor geçti."

"Lance Japonya'da arka kanat problemleri nedeniyle yarıştan çekilmek zorunda kaldı ama Fernando dört puan aldı."

"Bu kendimizden beklediğimiz performans seviyesi değil. Çalışmaya devam etmemiz ve pes etmememiz gerekiyor."

"Yıl boyunca temel felsefemiz aracı sürekli geliştirmek oldu. Abu Dhabi'deki yarışa kadar araca yeni parçalar getirmeye devam edeceğiz."

"Kurallardaki istikrar  göz önüne alındığında, bu güncellemeleri yeni araçta da kullanabileceğiz, bu yüzden çalışmayı bırakmıyoruz."

"Zorlamaya devam edeceğiz; sezonu güçlü bir noktada tamamlamak istiyoruz."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Güçlü bitirmenin sezonu 4. tamamlamak anlamına gelip gelmediği sorusuna Krack, "Evet, en azından dördüncülüğü almak istiyoruz."

"Kalan altı yarış için hedefimiz bu. Takım şu anda şampiyonada dördüncü sırada ve bu yıl harika sonuçlar alıp, yedi podyum elde ettiğimizi unutmamalıyız."

"Takım her yarışta öğrenmeye ve büyümeye devam ediyor. Güçlü rakiplerle sıkı şekilde mücadele ediyoruz ve savaşmadan pes etmeyeceğiz." dedi.

Sonrasında kendisine Katar'dan beklentileri soruldu.

Krack, "Katar'a döndüğümüz için mutluyuz. Bu pist orta hızlı ve hızlı virajların bir kombinasyonuna sahip. Bu açıdan Suzuka'ya benziyor. Dolayısıyla aynı sonuçların tekrarlanmasını bekleyebiliriz."

"Singapur ve Japonya'daki yarışlarda öğrendiklerimizi geliştirmeye çalışacağız. Durumu değiştirmek istiyorsak çok çalışmamız gerekiyor." dedi.

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