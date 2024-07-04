Aston Martin kabullendi: "Güncellemeler beklenen etkiyi yaratmadı"
Aston Martin takım patronu Mike Krack, son güncellemelerin araç üzerinde beklenen etkiyi yaratmadığını söyledi.
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Aston Martin bir kez daha güncelleme çalışmalarında sorun yaşadı ve araç gelişiminde rakiplerinin gerisinde kalmış durumda.
Puan almakta dahi zorlandıkları Avusturya yarışının ardından Mike Krack, mevcut durumlarını kabullendi.
Krack şöyle konuştu: "Avusturya'nın zor olacağını biliyorduk, çünkü pist aracımıza uymuyordu ve hafta sonu da tam olarak öyle geçti."
"Ne sprintte ne de Pazar günkü yarışta puan için mücadele etme fırsatımız olmadı."
"Durum zor ama her halükarda kendimize karşı dürüst olmalı ve aracı geliştirme göreviyle en iyi şekilde başa çıkamadığımızı kabul etmeliyiz; Imola'dan sonra getirilen parçalar, hesaplamaların aksine hızımızı arttırmadı."
"Avusturya'da zor zamanlar geçirmemize rağmen, AMR24 üzerinde çalışmaya devam ettik çünkü sadece bu şekilde ilerleyebilirsiniz."
"Aracın performansını artırmaya çalıştığımız için takım fabrikasındaki çalışmalar gece gündüz devam ediyor.
Krack, Silverstone için de umutsuz konuştu.
"Silverstone uzun ve yüksek hızlı virajlarıyla takım için bir başka zorlu yarış olacak. Britanya pistinin yapısının AMR24'e uyması pek olası değil ancak bu iyi bir performans gösterme şansımız olmayacağı anlamına gelmiyor."
"Takım olabildiğince odaklanmış durumda ve ortaya çıkabilecek her türlü fırsatı değerlendirmeye hazır."
"Avusturya Grand Prix'si bize pek çok şey yaşanabileceğini hatırlattı."
Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Team and Tom McCullough, Performance Director, Aston Martin F1 Team
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
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