Aston Martin kabullendi: "Alonso, Monako'da geçiş lastiğine geçseydi, liderliği alırdı"

Alonso geçen hafta sonu gerçekleştirilen yarışta Max Verstappen ile zafer için mücadele etmiş ve yağmurun gelmesiyle, bir fırsat yakalamıştı.

Fakat Alonso, ilk pit stopunu yaptığında, takım yağmurun kısa süreceğini düşündüğü için kuru zemin lastikleriyle piste gönderildi.

Bu hamlenin hata olduğu ortadaydı çünkü yağmur şiddetini iyice arttırdı ve Alonso kısa bir süre sonra ikinci pit stopunu yapmak zorunda kaldı. Oysa Verstappen ön tarafta doğrudan yağmur lastiğine geçerek avantaj kazanmış oldu.

Aston Martin eğer Alonso'yu doğrudan yağmur lastiğine geçirseydi neler olacağı konusunda büyük bir merak vardı ve takım başlangıçta aksini iddia etse de, simülasyonlar liderliği alabileceğini gösterdi.

Krack, "Bilgisayar simülasyonları, doğrudan geçiş lastiğine geçmiş olsaydık muhtemelen Max'in önüne geçeceğimizi söylüyor. Fakat bu yarışı kazanacağımız anlamına gelmiyor."

"Yani geriye dönüp baktığımızda, durum böyle olabilirdi. Fakat bu kararları verirken elinizdeki verilere güvenmek zorundasınız." dedi.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Krack, geçen hafta sonu yaşananların takımı gelecekte daha fazla risk almaya itmeyeceğini açıkça belirtti.

Takımın bundan sonra strateji konusunda daha agresif olmasını bekleyip beklemediği sorulduğunda, "Eğer agresiflik kumar oynamak anlamına geliyorsa, cevabım kesinlikle hayır. Biz kumarbaz değiliz."

"Biz veri odaklı bir takımız. Elimizdeki tüm verilere bakıyoruz. Eğer kastettiğiniz buysa, cevabımız çok açık."

Kanepe stratejistleri

Öte yandan Fernando Alonso, takımı yaptıklarından dolayı eleştirilmenin haksızlık olduğunu düşünüyor.

"F1'de sevmediğim şey her zaman olumsuz tarafları görmemiz ve koltuktan her şeyin çok basit görünmesi."

"Size bir örnek vereyim: eğer geçiş lastiği için pit yapsaydık, bu hafta sadece Red Bull'un yanlış kararı hakkında konuşacaktık çünkü Max ile bir tur geç pite girdiler."

"Aston Martin'in çok cesur olduğunu ve doğru lastiği seçtiğini asla söylemeyecektiniz. Sadece Red Bull'un yanlış lastiği seçtiğini ve Max'i bir tur geç pit yaptığını konuşacaktık."

"F1'in zihniyeti bu. Bazen ulaşılması mümkün olmayan mükemmellik arayışı var."

Krack, bu tür eleştirilerle karşılaşmanın F1'de ayrılmaz bir parçası olduğu görüşünde.

"Bu F1'in doğasında var ve bununla yaşamak zorundayız."

"Her şey yolunda gittiğinde bunun haberleştirilmesini istiyoruz, bu yüzden işlerin daha iyi olabileceğine dair haberler varsa bunu da kabul etmeliyiz. Bu gerçekten bir drama değil."