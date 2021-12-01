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Aston Martin: "İyi bir araç verdiğimiz takdirde Vettel, harika sonuçlar alacak"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Aston Martin takım patronu Otmar Szafnauer, Alman pilotun daha rekabetçi bir araca sahip olması halinde daha yüksek sonuçlar alacağından emin.

Aston Martin: "İyi bir araç verdiğimiz takdirde Vettel, harika sonuçlar alacak"

Sebastian Vettel, 2020 sezonunun ardından Ferrari'den ayrıldı ve Aston Martin takımının yolunu tuttu. Alman pilot geride kalan 20 yarışta bir podyum almayı başardı ve eğer ikinci olduğu Budapeşte'de diskalifiye edilmeseydi, bu sayı ikiye çıkacaktı.

Vettel, zaman zaman çok iyi performanslar gösterse de AMR21'le istikrar yakalamakta zorlandı ve buna rağmen şampiyonada Lance Stroll'ün önünde yer alıyor.

Gelecek yıl kurallar büyük ölçüde değişecek ve Aston Martin'in genel olarak gelecek yıla odaklandığı göz önüne alındığında güçlü bir performans sergilemesi bekleniyor.

Takım patronu Otmar Szafnauer, eğer Vettel'e iyi bir araç verirlerse Alman pilotun iyi sonuçlar alacağından hiçbir şüpheleri olmadığını dile getirdi.

Szafnauer, "Seb şu anda bizimle harika bir iş çıkarıyor ve onunla çalışmayı gerçekten seviyoruz."

"İçinde bulunduğumuz şartlar nedeniyle ona rekabetçi bir araç sağlayamamış olmamız gerçekten üzücü. Ancak ona daha iyi bir araç verdiğimiz takdirde, mükemmel sonuçlar elde edeceğinden eminim."

"Ayrıca Lance de ondan çok şey öğrendi. Artık önümüzdeki yıl için daha rekabetçi bir araç vermek istediğimiz iki harika sürücümüz var." dedi.

Geçen yıl Racing Point adı altında tarihinin en iyi sezonunu geçiren Silverstone merkezli takım, büyük bir sürpriz olmadığı takdirde 2021 sezonunu şampiyona yedincisi olarak tamamlayacak.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

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