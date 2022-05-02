Aston Martin, İspanya'ya tamamen yeni bir araç getirmeye hazırlanıyor

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Aston Martin AMR22, Miami GP'de son kez mevcut aerodinamik pakete sahip olacak. Eğer beklentiler doğru çıkarsa, sezonun altıncı yarışı olan İspanya'dan itibaren şu ana kadar pek de heyecan yaratmayan bir araçtan, önemli ölçüde farklı bir araca geçiş yapacaklar.

Silverstone merkezli takım Imola'da bu yılki ilk puanlarını toplamıştı ve şu anda şampiyonayı dokuzuncu sırada götürüyorlar. Bu da Lawrence Stroll'ün beklentilerine uymuyor.

Andy Green tarafından yönetilen teknik ekip, son dönemde yeni takviyelerle daha da güçlendi.

AMR22'nin gelişimiyle ilgili görev, yeni gelen isimlere yani Red Bull'dan takıma katılan Dan Fallows ve Alfa Romeo'dan takıma katılan Luca Furbatto'ya verildi. Bu isimler mükemmel sonuçlar vermeyen yeni aracı geliştirmek için çalışmalara başladılar.

Lance Stroll, Aston Martin AMR22 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Motorsport.com İtalya'nın kaynaklarına göre Silverstone merkezli ekip, tamamen yeni olan bu aerodinamik paketle sürüklenmeyi azaltmayı ve en yüksek hızı artırmayı amaçlıyor. Bu kapsamda mevcut "çift taban" konseptinden vazgeçip, daha eğimli bir gövde tasarımına geçiş yapacaklar.

Tüm bu değişikliklerle ağırlık anlamında da önemli bir tasarruf bekleniyor. Bu, şu anda çok yukarıda ve neredeyse yatay konumda olan radyatörlerin konumunun değiştiği anlamına da gelebilir.

Aston Martin bu yıl Mercedes W13'ün güç ünitesini, vites kutusunu ve arka süspansiyonunu kullanıyor. Bu nedenle bütçe sınırına rağmen değişim yapmaları daha kolay.

Her halükarda yeni paket, Aston Martin için bir dönüm noktası olacak. Eğer konsept söylendiği gibi çalışırsa, farklı bir sezon ortaya çıkabilir. Eğer işe yaramazsa o zaman epey zorlanacaklar.