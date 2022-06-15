Aston Martin, İspanya güncellemesinin ardından artık ayarlar yüzünden kısıtlanmıyor

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Üç yarışın ardından takımlar şampiyonasında son sırada kalarak sezona zorlu bir başlangıç yapan Aston Martin, geçtiğimiz ay İspanya Grand Prix'sinde AMR22 aracının tasarımında birçok önemli değişiklik yapmıştı.

Yeni Aston Martin, Red Bull'un RB18 aracına benzetilmişti ve "yeşil Red Bull" olarak nitelendirilmişti ancak FIA, aracın bağımsız olarak tasarlandığını ve yasal olduğunu açıklamıştı.

Güncellemelerden bu yana Aston Martin'in formu gelişti ve Sebastian Vettel, Monako ve Bakü'de Q3'e çıkarak iki hafta sonundan da puanla ayrıldı.Vettel, Bakü'de altıncı oldu ve takıma sezonun en iyi sonucunu getirdi. Aston Martin bu sonuçla takımlar şampiyonasında Haas ile eş puana ulaştı.

Aston Martin'in performans direktörü Tom McCullough, takımın güncellemeden bu yana üç farklı pistte yarışarak çok şey öğrendiğini ve aracın artık "biraz daha üzerinde çalışılabilir" olduğunu gördüklerini söyledi.

McCullough, "Daha geniş bir çalışma aralığımız var ve bu bir yarış hafta sonunda araçtan en iyi şekilde faydalanmaya, lastiklerden en iyisini almaya, tutuşu ve doğru ayarı bulmaya odaklanabileceğimiz anlamına geliyor."

"Biraz daha normalde döndü. Yılın başında belirli karakteristiklere bağlıydık ve bu da ayar açısından kısıtlı olduğumuz anlamına geliyordu."

"Yani şimdi biraz daha eğlenceli ve çok daha kolay. Hâlâ yapacak çok iş var." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Orta grup, yeni düzenlemeler ile şimdiye kadar oldukça yakın oldu ancak McCullough, Aston Martin'in planladığı güncellemeler ile mücadelede yer alma potansiyeli olduğunu düşünüyor.

McCullough, "Şu anda griddeki herkes için potansiyel var."

"Bu düzenlemeler çok yeni. Yıla belirli bir yönde başladık, biraz değiştik ama piste getirilen güncellemeler bizi ilerlemeye teşvik ediyor."

"Fakat kimse yerinde durmak istemiyor. Bu yüzden olabildiğince zorlayacağız ve olabildiğince rekabetçi olacağız." dedi.

Vettel'in Bakü'de aldığı altıncılık, geçtiğimiz Kasım ayından bu yana Aston Martin'in elde ettiği en iyi sonuç oldu.

Dört kez dünya şampiyonu takımın yeni paketten "her seferinde biraz daha fazlasını çıkardığını" söyledi.

Vettel, "Barselona'dan bu yana çok şey öğrendik."

"Bakü'de yeni parçalar yoktu ama biraz daha fazlasını çıkarmayı, anlamayı, birçok şey denemeyi ve yanlış yapabileceğimiz seanslarda risk almayı başardık."

"Mühendislik açısından çok iyi gidiyoruz, araçta olanı çıkarıyoruz." dedi.