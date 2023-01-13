Aston Martin, işe alım sürecini yavaşlatacak

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Force India döneminde küçük bütçesiyle orta grubun en önünde olmayı hedefleyen ancak asla şampiyonluk savaşına girmelerini sağlayacak bir adım atmayan takım, Lawrence Stroll'ün takımı satın almasından bu yana vites arttırmış vaziyette.

İki sene önce ismini Aston Martin olarak değiştirmesinin ardından yeni fabrika ve rüzgâr tünelinin inşasına başlayan takım, başta Martin Whitmarsh'ın CEO, eski Red Bull aerodinami şefi Dan Fallows'un ise teknik direktör olarak işe alınması başta olmak üzere büyük bir istihdam hamlesi de başlattı.

Çalışan sayısını ciddi oranda arttıran takım artık bu alanda ileri bir aşamaya ulaşmış vaziyette, dolayısıyla takımın bütçe sınırını da aşmamak amacıyla işe alımları durdurması veya yavaşlatması bekleniyordu.

Söylentileri doğrulayan performans direktörü Tom McCullough, takımların bütçe sınırından şimdiye kadar çıkardıkları dersler ve işgüçlerini nasıl yapılandırdıkları hakkında da konuştu.

PlanetF1'e konuşan McCullough, "Bütçe sınırından ve tüm bu sürecin işleyiş biçiminden çok şey öğrendik"

"Geçen yılın aracı geliştirmek için biraz para harcamanız gereken bir yıl olacağını biliyorduk, bu nedenle oldukça büyük bir geliştirme bütçesi ayırdık. İşgücü anlamında büyümeye başladığımız için tüm bunları belirlerken bütçe sınırıyla aramızda büyük bir boşluk vardı."

"Önümüzdeki yıl bütçe sınırı düşecek, dolayısıyla bu büyüme, birtakım zorlukların kendini daha da göstermesine sahne olacak."

"Son birkaç yıldır bütçe sınırına ulaşmak için çalışan sayısını arttırdık, bu alanda oldukça iyi bir noktaya vardığımızı düşünüyorum. Hala bazı işe alımlar devam ediyor, ancak eskisine kıyasla kesinlikle yavaşladı."

"Bence herkes yönetmelikleri ve yönetmelikleri nasıl yorumlayabileceğini öğreniyor, dolayısıyla zaman içinde bütçe sınırını biraz daha zorlayabilecekler. Eminim ki birçok takım yıl sonunda bütçe sınırının altında kalacak, belki de düşündüklerinden daha fazla." dedi.

Aston Martin Silverstone fabrikası modellemesi Fotoğraf: Aston Martin Racing

Aston Martin takım patronu Mike Krack ise takımın mevcut personel sayısını "650 ila 700" olarak belirledi ve bütçe sınırına göre daha da büyüyebileceklerini söyledi.

PlanetF1'e konuşan Krack, "Bütçe sınırı takımın büyüklüğünü belirleyecektir. Bence her zaman birtakım ayarlamalar yapmak zorundasınız."

"Bir alanda istikrara kavuşur kavuşmaz başka bir alana kısıtlama getirmek zorunda kalıyorsunuz, bu nedenle her zaman teknik, operasyonel veya diğer konular arasında geçiş yapmaya çalışıyorsunuz."

"İşe alım sürecinin dinamikliğini koruyacağını düşünüyorum." dedi.