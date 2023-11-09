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Aston Martin, Interlagos için "elindeki en iyi parçaları" birleştirmiş

Aston Martin takım patronu Mike Krack, getirdikleri güncellemeler arasında en iyilerini seçip, Interlagos'ta kullandıklarını söylüyor.

Editör Ezel Tan
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Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Aston Martin zor geçen birkaç yarışın ardından Interlagos'ta Fernando Alonso ile podyuma çıkmayı başardı.

Fakat yarış boyunca Red Bull ve McLaren'dan tempo olarak epey gerideydi.

Mike Krack, öndekilerle fark sorulduğunda şöyle dedi: "İlk ikiye kıyasla ya da ilk iki takıma kıyasla tempo eksikliğimiz vardı."

"Özellikle ikinci sektörde biraz daha yavaştık ve bunu biliyorduk. Yarışa başlarken en hızlı üçüncü takım olmak için mücadele edebileceğimizi biliyorduk fakat McLaren ve Red Bull ile savaşmak zor olacaktı."

"Sonra Oscar sorun yaşadı, Sergio geride kaldı. Son bölümde de zaten mücadele oldu."

Aston Martin zorlu geçen birkaç yarışın ardından araç gelişiminde kaybolmadığını söylerken, pist üstündeki sonuçlar bunun aksini işaret ediyordu.

Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Team, the Aston Martin team celebrate in Parc Ferme

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Team, the Aston Martin team celebrate in Parc Ferme

Fakat Brezilya'da kullanılan paket işe yaradı ve Krack'in sözlerini desteklemiş oldu.

Bunun önemi sorulduğunda Krack, "Bu dış dünyayla ilgili değil, kendimizle ilgili. Gelecek yıl için mümkün olduğunca çok şey öğrenmek istiyorduk fakat bunu yaparken sonuçlardan biraz feragat ediyorsunuz."

"Tüm bu sıkı çalışma devam ederken, elimizdeki en iyi paketi seçmeye çalışıyorduk çünkü kötü sonuçlar almak istemiyorsunuz."

"Son yarışlar gerçekten zordu ve 'elimizdeki en iyi paket hangisi? Son üç yarışta nasıl iyi sonuçla alabiliriz?' diye düşündük. Ev ödevimizi yaptık ve geri dönmeyi başardık." dedi.

2024 parçalarından hangilerinin araçta olduğu sorusuna Krack, "Gelecek yıl için bazı şeyleri denememiz gerektiğini söylemiştik. Bunu birkaç yarışta yaptık ve buraya gelirken 'bu yıl kullandıklarımız arasında en iyi paket hangisi?' diye düşündük. Sonrasında doğru olduğumuz seçimi yaptık ve bu da daha rekabetçi bir araç sağladı."

"Bir karışım gibi düşünebilirsiniz. Bazı parçalar var, bunları birleştiriyorsunuz."

"Fakat bu araçlar çok karmaşık, aracın farklı alanlarının birbirleriyle nasıl etkileşime girdiğini anlamanız gerekiyor. Bu sadece tabanla ilgili değil, pek çok şeyle ilgili." cevabını verdi.

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