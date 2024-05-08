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Formula 1 Miami GP

Aston Martin, Imola'ya da güncelleme getirecek

Aston Martin takım patronu Mike Krack, Imola'da gerçekleştirilecek yarışa güncellemeler getireceklerini söyledi.

Ezel Tan
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24

Fotoğraf: Erik Junius

Aston Martin, şu anda ilk üçün dışında kalmış durumda ve son yarış Miami'de beşinci en hızlı takım olmakta dahi zorlandı.

Sıradaki yarış Imola olacak ve takım oraya bazı yeni parçalar getirmeyi planlıyor.

Miami GP sonrası konuşan Mike Krack şöyle dedi: "Imola Avrupa sezonunun başlangıcı ve bence herkes orada aracını güncelleyecek.

"Sonuçta lojistik, nakliye ve diğer pek çok alanda vakit kazanıyorsunuz."

"Bu yüzden iyi bir fırsat olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bazı değişiklikler yapacağız."

Aston Martin, ilk yarışlarına aksine yarışta daha iyi bir performans sergilese de, bu kez tek turda geride kalmaya başladı.

Krack bu konuda şöyle diyor: "Yarış için aracımızı geliştirdiğimizi düşünüyorum."

"Belki bu durum sıralama turlarında biraz tempomuzu düşürdü çünkü sprintte edindiğimiz derslerin ardından yarışta bize yardımcı olması için bazı değişiklikler yaptık ve bu da sıralama tempomuzu etkiledi."

"Fakat burada zaten düşük bir lastik aşınması var. Dolayısıyla rakiplerinize kıyasla nerede olduğunuza bakmak gerekiyor."

"Yine de bizim gibi trafiği içinde sürüş yapmak, normalde daha fazla zaman kaybetmemize neden olurdu."

"Bu yüzden biraz daha ilerlediğimizi düşünüyorum."

Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Team, in the Team Principals Press Conference

Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Team, in the Team Principals Press Conference

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

 

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