Aston Martin, gelişim hakkını "Mercedes tarzı gövde tasarımı" için kullanacak!

Aston Martin takım patronu Otmar Szafnauer, 2021 sezonunda mücadele edecekleri aracın yeni bir gövde tasarımına sahip olacağını açıkladı.

Lawrence Stroll'ün mühendisleri, 2021 yönetmelikleri kapsamında kendilerine verilen iki gelişim hakkını, takımların kullanabileceği seçeneklerden biri olan aracın şasisine müdahale etmek için kullanma kararı aldılar.

Teknik yönetmelikler, 2020 sezonunun başından itibaren dondurulan bölgeleri gösteriyor ve takımlar 2021 şampiyonası sonuna kadar bu bölgelerde değişiklik yapamıyorlar.

Bununla birlikte, FIA, herkese iki gelişim hakkı verdi. Bu, takımların iki gelişim hakkı sayesinde aracın belli bir noktasında değişiklik yapmasına izin veriyor.

Aracın gövde kısmı, ön ve arka olmak üzere ikiye bölünmüş durumda. Bölünme noktası kurallarda açıkça ifade ediliyor ve ön kanattan direksiyona kadarki bölüm ön, direksiyondan arka kanada kadarki bölüm ise arka kısım olarak açıklanıyor. Bu alanların her birinde değişiklik yapmak için iki gelişim hakkı gerekiyor.

Szafnauer, "2021 aracı üzerinde yapılan çalışmalar normalden çok daha farklıydı çünkü yönetmelikler tamamen yeni bir proje üzerinde çalışmamıza izin vermiyordu. 2020 ile karşılaştırıldığında, FIA aynı zamanda yere basma gücünü azaltmak amacıyla önemli aerodinamik değişiklikler yaptı. Bu, düşük eğim açısıyla ilgili projenin temel fikrini değiştirmese bile bazı şeyleri mümkün olduğunca farklı şekilde düşünmemize yol açtı."

"Bu yıl pek çok yeni parçaya sahip olacağız ve her ne kadar aynı felsefede kalsa bile aerodinamik gelişim üzerinde çalışmak mümkün olacak. Kendi açımızdan baktığımızda farklı bir gövde kullanma şansımız da olacak." dedi.

Szafnauer, gövdenin hangi bölgesinde değişiklik yapıldığını belirtmese de Motorsport.com İtalya bunun aracın arka kısmı olduğunu öğrendi.

Aston Martin, 2021 yılında kurallar dahilinde bir tedarikçiden satın alınabilecek tüm parçaları Mercedes'ten alabilecek. Haas zaten Ferrari'den bazı güncellemeler alacağını doğruladı ve AlphaTauri de -her ne kadar maliyetinden ötürü Red Bull'un yeni arka süspansiyonunu kullanmama kararı alsa da- bu durumdan faydalanacak.

Aston Martin açısından bakıldığında, bu fırsat sayesinde güncellenmesi beklenen yerlerden birisi arka süspansiyon olacak çünkü Mercedes 2020'de yeni bir arka süspansiyona geçiş yapmıştı.