Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
48 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
71 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
88 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
106 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
120 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
127 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
141 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
144 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
162 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
176 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
204 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
211 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
218 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
232 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
235 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
245 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
260 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
267 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
274 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
287 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
302 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
309 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Aston Martin, gelişim hakkını "Mercedes tarzı gövde tasarımı" için kullanacak!

paylaşım
yorumlar
Aston Martin, gelişim hakkını "Mercedes tarzı gövde tasarımı" için kullanacak!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Mercedes W11'in arka süspansiyonunu herhangi bir gelişim hakkı harcamadan kopyalayabilen Aston Martin, Brackley merkezli ekibin şasi tarafındaki gelişim yönünü takip etmeye karar verdi. Bu, iki gelişim hakkının da Mercedes tarzı gövde tasarımı için kullanılacağı anlamına geliyor.

Aston Martin takım patronu Otmar Szafnauer, 2021 sezonunda mücadele edecekleri aracın yeni bir gövde tasarımına sahip olacağını açıkladı.

Lawrence Stroll'ün mühendisleri, 2021 yönetmelikleri kapsamında kendilerine verilen iki gelişim hakkını, takımların kullanabileceği seçeneklerden biri olan aracın şasisine müdahale etmek için kullanma kararı aldılar.

Teknik yönetmelikler, 2020 sezonunun başından itibaren dondurulan bölgeleri gösteriyor ve takımlar 2021 şampiyonası sonuna kadar bu bölgelerde değişiklik yapamıyorlar.

Bununla birlikte, FIA, herkese iki gelişim hakkı verdi. Bu, takımların iki gelişim hakkı sayesinde aracın belli bir noktasında değişiklik yapmasına izin veriyor.

Aracın gövde kısmı, ön ve arka olmak üzere ikiye bölünmüş durumda. Bölünme noktası kurallarda açıkça ifade ediliyor ve ön kanattan direksiyona kadarki bölüm ön, direksiyondan arka kanada kadarki bölüm ise arka kısım olarak açıklanıyor. Bu alanların her birinde değişiklik yapmak için iki gelişim hakkı gerekiyor.

Szafnauer, "2021 aracı üzerinde yapılan çalışmalar normalden çok daha farklıydı çünkü yönetmelikler tamamen yeni bir proje üzerinde çalışmamıza izin vermiyordu. 2020 ile karşılaştırıldığında, FIA aynı zamanda yere basma gücünü azaltmak amacıyla önemli aerodinamik değişiklikler yaptı. Bu, düşük eğim açısıyla ilgili projenin temel fikrini değiştirmese bile bazı şeyleri mümkün olduğunca farklı şekilde düşünmemize yol açtı."

"Bu yıl pek çok yeni parçaya sahip olacağız ve her ne kadar aynı felsefede kalsa bile aerodinamik gelişim üzerinde çalışmak mümkün olacak. Kendi açımızdan baktığımızda farklı bir gövde kullanma şansımız da olacak." dedi.

Szafnauer, gövdenin hangi bölgesinde değişiklik yapıldığını belirtmese de Motorsport.com İtalya bunun aracın arka kısmı olduğunu öğrendi.

Aston Martin, 2021 yılında kurallar dahilinde bir tedarikçiden satın alınabilecek tüm parçaları Mercedes'ten alabilecek. Haas zaten  Ferrari'den bazı güncellemeler alacağını doğruladı ve AlphaTauri de -her ne kadar maliyetinden ötürü Red Bull'un yeni arka süspansiyonunu kullanmama kararı alsa da- bu durumdan faydalanacak.

Aston Martin açısından bakıldığında, bu fırsat sayesinde güncellenmesi beklenen yerlerden birisi arka süspansiyon olacak çünkü Mercedes 2020'de yeni bir arka süspansiyona geçiş yapmıştı.

F1, iptal edilebilecek yarışlar için alternatif planlar hazırlıyor

Önceki haber

F1, iptal edilebilecek yarışlar için alternatif planlar hazırlıyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Lance Stroll , Sebastian Vettel
Takımlar Aston Martin Racing
Editör Roberto Chinchero

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Aston Martin, gelişim hakkını "Mercedes tarzı gövde tasarımı" için kullanacak!

28 dk
2
Formula 1

Mazepin, Rusya bayrağı olmadan yarışacak!

12s
3
Formula 1

Hamilton, veto hakkını Verstappen'le takım arkadaşı olmamak için mi istedi?

1g
4
Formula 1

F1, iptal edilebilecek yarışlar için alternatif planlar hazırlıyor

1s
5
Formula 1

Verstappen, Red Bull fabrikasını bu ay ziyaret edecek

2s
Son Haberler
Aston Martin, gelişim hakkını "Mercedes tarzı gövde tasarımı" için kullanacak!
F1

Aston Martin, gelişim hakkını "Mercedes tarzı gövde tasarımı" için kullanacak!

28dk
F1, iptal edilebilecek yarışlar için alternatif planlar hazırlıyor
F1

F1, iptal edilebilecek yarışlar için alternatif planlar hazırlıyor

1s
Verstappen, Red Bull fabrikasını bu ay ziyaret edecek
F1

Verstappen, Red Bull fabrikasını bu ay ziyaret edecek

2s
Aston Martin, 2021'de şampiyona üçüncülüğünü hedefliyor
F1

Aston Martin, 2021'de şampiyona üçüncülüğünü hedefliyor

2s
Vasseur, Raikkonen'in 2022'de de F1'de kalabileceğini düşünüyor
F1

Vasseur, Raikkonen'in 2022'de de F1'de kalabileceğini düşünüyor

3s
Son Videolar
Katalonya pisti 10. viraj yenilikleri 00:43
Formula 1
4 Şub 2021

Katalonya pisti 10. viraj yenilikleri

Lewis Hamilton neden hâlâ yeni anlaşmayı imzaladı? 13:32
Formula 1
4 Şub 2021

Lewis Hamilton neden hâlâ yeni anlaşmayı imzaladı?

How The First McLaren Mercedes F1 Car Led To Greatness - The MP4/10 06:56
Formula 1
4 Şub 2021

How The First McLaren Mercedes F1 Car Led To Greatness - The MP4/10

Ferrari: Sainz'ın Fiorano'daki ilk günü 00:32
Formula 1
30 Oca 2021

Ferrari: Sainz'ın Fiorano'daki ilk günü

Yuki Tsunoda - TÜM YÖNLERİYLE | Abu Dhabi'de Sahne Arkası Görüntüleri 19:43
Formula 1
29 Oca 2021

Yuki Tsunoda - TÜM YÖNLERİYLE | Abu Dhabi'de Sahne Arkası Görüntüleri

Roberto Chinchero More from
Roberto Chinchero
Williams, Renault'nun yeni müşteri ekibi olabilir mi?
Formula 1 / Son dakika

Williams, Renault'nun yeni müşteri ekibi olabilir mi?

Ferrari'nin Fiorano'daki testi 4 ila 5 gün sürecek
Formula 1 / Son dakika

Ferrari'nin Fiorano'daki testi 4 ila 5 gün sürecek

Alfa Romeo, 2021 F1 aracını 22 Şubat'ta Varşova'da tanıtacak!
Formula 1 / Son dakika

Alfa Romeo, 2021 F1 aracını 22 Şubat'ta Varşova'da tanıtacak!

More from
Lance Stroll
Stroll: "Mugello'da lastik patlattıktan sonra 'sarsıntılı' bir performans gösterebildik"
Formula 1 / Son dakika

Stroll: "Mugello'da lastik patlattıktan sonra 'sarsıntılı' bir performans gösterebildik"

Lawrence Stroll: "Oğlum olmasa da kimse Lance'in takımdaki yerini sorgulamazdı"
Formula 1 / Son dakika

Lawrence Stroll: "Oğlum olmasa da kimse Lance'in takımdaki yerini sorgulamazdı"

Stroll: "2020'de elde ettiğim sonuçlar, yeteneklerim konusundaki sorularıma cevap oldu"
Formula 1 / Son dakika

Stroll: "2020'de elde ettiğim sonuçlar, yeteneklerim konusundaki sorularıma cevap oldu"

More from
Aston Martin Racing
Hughes: "Aston Martin, gelecek sezon Mercedes'in hemen arkasında olabilir"
Formula 1 / Son dakika

Hughes: "Aston Martin, gelecek sezon Mercedes'in hemen arkasında olabilir"

Aston Martin yeniden el mi değiştiriyor?
Formula 1 / Son dakika

Aston Martin yeniden el mi değiştiriyor?

Vettel: "Aston Martin ile kariyerimde yeni bir sayfa açacağım"
Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Aston Martin ile kariyerimde yeni bir sayfa açacağım"

Çok Okunanlar Bugün

Aston Martin, gelişim hakkını "Mercedes tarzı gövde tasarımı" için kullanacak!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Aston Martin, gelişim hakkını "Mercedes tarzı gövde tasarımı" için kullanacak!

Mazepin, Rusya bayrağı olmadan yarışacak!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mazepin, Rusya bayrağı olmadan yarışacak!

Hamilton, veto hakkını Verstappen'le takım arkadaşı olmamak için mi istedi?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton, veto hakkını Verstappen'le takım arkadaşı olmamak için mi istedi?

F1, iptal edilebilecek yarışlar için alternatif planlar hazırlıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

F1, iptal edilebilecek yarışlar için alternatif planlar hazırlıyor

Verstappen, Red Bull fabrikasını bu ay ziyaret edecek
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen, Red Bull fabrikasını bu ay ziyaret edecek

Aston Martin, 2021'de şampiyona üçüncülüğünü hedefliyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Aston Martin, 2021'de şampiyona üçüncülüğünü hedefliyor

Steiner: "Alfa Romeo ve Williams'ı geçmek bizim için zor olacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Steiner: "Alfa Romeo ve Williams'ı geçmek bizim için zor olacak"

Ralf Schumacher: "Hamilton'ın kontrat meselesi utanç verici"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ralf Schumacher: "Hamilton'ın kontrat meselesi utanç verici"

Son Haberler

Aston Martin, gelişim hakkını "Mercedes tarzı gövde tasarımı" için kullanacak!
F1 Formula 1 / Son dakika

Aston Martin, gelişim hakkını "Mercedes tarzı gövde tasarımı" için kullanacak!

F1, iptal edilebilecek yarışlar için alternatif planlar hazırlıyor
F1 Formula 1 / Son dakika

F1, iptal edilebilecek yarışlar için alternatif planlar hazırlıyor

Verstappen, Red Bull fabrikasını bu ay ziyaret edecek
F1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen, Red Bull fabrikasını bu ay ziyaret edecek

Aston Martin, 2021'de şampiyona üçüncülüğünü hedefliyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Aston Martin, 2021'de şampiyona üçüncülüğünü hedefliyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.