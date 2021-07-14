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Aston Martin, Honda'dan Mark White ile anlaştı

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Aston Martin takımı, uzun süredir Honda'da görev yapan Mark White ile sözleşme imzaladığını açıkladı.

Aston Martin, Honda'dan Mark White ile anlaştı

Aston Martin, bu yıl şimdiye kadar önemli isimlerle anlaştı ve bu isimlere bugün itibariyle yeni bir isim daha eklendi.

Takımdan yapılan açıklamaya göre Mark White, 1 Eylül 2021 tarihiyle birlikte Aston Martin F1'in yeni operasyon direktörü olarak görev almaya başlayacak.

White, motor endüstrisinde 25 yılı aşkın bir deneyime sahip ve 1994 yılında katıldığı Honda'da şimdiye kadar planlama ve üretim kontrolü gibi çok sayıda görev üstlendi.

Son dönemde takım yapısını değiştiren Aston Martin, üretim departmanını da yeniden yapılandırdı ve daha önce üretim direktörü olarak görev yapan Bob Halliwell artık operasyon bölümü başkanı olarak görev alacak.

White da doğrudan Halliwell'e rapor verecek ve üretim kontrol, kalite güvencesi ve imalat gibi konulardan sorumlu olacak.

Otmar Szafnauer şöyle dedi: "White'ın otomotiv endüstrisindeki deneyimi, özellikle üretim maliyetlerini düşürmeye büyük önem verilen bütçe sınırı bağlamında oldukça önemli. Üretim sistemlerinin kalitesini ve verimliliğini artırma çalışmalarımıza destek verecek. Bu, her alanda deneyimli bir lider getirerek takımı daha da güçlendirme arzumuzun bir başka örneği."

White, “Bu eylül ayında, Aston Martin'deki yetenekli insanlara katılacak olmaktan büyük gurur duyuyorum. Yönetim ekibinin coşkusu ve tutkusu beni çok etkiledi ve yeni fabrikaya geçiş de dahil olmak üzere ortaya koyulan yol haritasının, takımın önümüzdeki yıllarda gerçekten rekabetçi olmasını sağlayacağına eminim. Takımı zirveye taşımak adına üzerime düşen görevi yapmak için elimden geleni yapacağım." dedi.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

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