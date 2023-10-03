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Aston Martin, Honda ile çalışmaya zaten başlamış

Aston Martin'den Luca Furbatto, Honda ile çalışmalara çoktan başladıklarını söylüyor.

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Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Honda, 2025 sonunda Red Bull ile ortaklığını sona erdirip Aston Martin ile çalışmaya başlayacak ve taraflar ilk temaslarını çoktan kurdular.

Aston Martin F1'in baş mühendisi Luca Furbatto, takımın 2026'da gerçekleşecek olan Honda güç ünitelerine geçiş için nasıl hazırlandığını anlattı

Furbatto, "Ortaklık geçtiğimiz Mayıs ayında duyuruldu ve çok ilginç bir dönemden geçiyoruz."

"Honda uzmanlarıyla ilk toplantılarımız duyurunun hemen ardından başladı ve şimdi düzenli olarak iletişim halindeyiz. Projenin çok erken bir aşamada olduğunu biliyoruz ancak 2026 motorunun yapım süreci hızla gelişiyor."

"Fikir alışverişinde bulunuyoruz ve Japon tarafı inanılmaz derecede duyarlı. İlerledikçe işbirliğimizin yoğunluğu artacak çünkü teslim tarihleri çok sıkı ve bazı durumlarda ertelenmeleri mümkün değil."

"Yeni nesil motorlara ilişkin düzenlemeler herkesi heyecanlandırıyor çünkü büyük fırsatların önünü açıyor. Yönetmeliklerin taslağına göre takımlar, güç ünitesinin azalan performansını telafi etmek için aerodinamik anlamda verimli bir araç üretmek zorundalar."

"Bu gerçek bir meydan okuma ama herkes eşit şartlarda olacak. Diğerlerinden daha iyisini yapıp yapamayacağımızı göreceğiz."

Lance Stroll, Luca Furbatto, Aston Martin

Lance Stroll, Luca Furbatto, Aston Martin

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"2026'ya kadar önümüzde iki sezondan fazla zaman olacak ve önümüzdeki iki yılda iyi işler yapmak istiyoruz."

"Ayrıca bu sezonun kalan yarışlarında da başarılı olup takımlar şampiyonasındaki konumumuzu sağlamlaştırma hedefindeyiz."

Sonrasında şöyle devam etti: "Bir yandan 2026 büyük umutlar vaat ediyor ama sadece bu yıla güvenmek de yanlış olur."

"Takımın performansını birçok alanda geliştirmemiz gerekiyor ve önümüzdeki iki yıl boyunca elde edeceğimiz bilgiler 2026'ya hazırlanırken hayati önem taşıyacak."

"Formula 1'de başarılı olmak için tam bir adanmışlıkla çalışmanız ve sürekli olarak her alanda kendinizi geliştirmek için fırsatlar aramanız gerekiyor."

"Bunu yapmak için konfor alanınızdan çıkmalısınız - eğer gevşerseniz, rakipleriniz sizden önce gelişebilir."

"Bu süreç asla durmaz. Zirveye ulaştığınızda hatta şampiyonluklar kazandığınızda bile, zorlamaya devam etmeniz gerekiyor."

"İşinize tutkuyla bağlıysanız, sürekli daha iyiye gitmek istersiniz."

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