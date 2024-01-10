Aston Martin, Honda ile 2026 üzerinde çalışmaya başladı
Aston Martin takım patronu Mike Krack, şimdiden motor partneri Honda ile 2026 projesi üzerinde çalışmaya başladıklarını söyledi.
Aston Martin -eski adıyla Force India/Racing Point- uzun zamandır Mercedes ile çalışıyor fakat bu durum 2026 sezonunda değişecek.
İngiliz ekip, 2026 için Honda ile anlaştı ve bu ortaklığın potansiyel sonuçları herkes tarafından merakk ediliyor.
Aston Martin, 2023'te ileriye doğru büyük adımlar attı ve fabrikada yapılan çalışmalarla, gelecek için her şey çok pozitif görünüyor.
Hazırlıklar çoktan başladı ve takım patronu Mike Krakc, Motorsport Magazin'e verdiği bir röportajda sürecin ayrıntılarını paylaştı.
Krack, "Sorumlulukları bölüştürmek için farklı alanlarda bazı çalışma grupları kurduk; teknik bir ortaklığa başladığınızda bu her zaman olan bir şey."
"Bu gruplar zaten iş başında, farklı alanlar üzerinde araştırmalar yapıyor, deneyimlerini paylaşıyor, modelleme yapıyorlar."
"Kendi taraflarındaki güç ünitesi gelişim ve bizim tarafımızdaki şasi gelişim çalışmalarında neler olup bittiği konusunda birbirlerini bilgilendiriyorlar. Bu karşılıklı bir süreç."
"Halihazırda 2026 aracı üzerinde çalışan personel sayısını size söyleyemem ama çalışmalar devam ediyor."
"Şasi için teknik düzenlemeler Haziran 2024'te yayınlanacak. Yani hiçbir şey kesinleşmiş değil, bu nedenle şu anda elimizdeki bilgiler doğrultusunda farklı senaryolar üzerinde çalışıyoruz." dedi.
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Team, the Aston Martin team celebrate in Parc Ferme
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