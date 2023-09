Krack: "Alonso'nun memnuniyetsizliğinden rahatsız değilim"

Alonso, Singapur'da pite girerken hata yapıp pit girişini kaçırdı ve bunun üzerine beş saniye ceza aldı. Bunun yanı sıra İspanyol pilot pitte büyük bir gecikme yaşadı ve yarışın büyük bir bölümünde yerinden çıkan bir aero parçasıyla sorun yaşayan bir araçla mücadele etti.

Singapur GP, Lance Stroll'ün sıralama kazasından sonra takımın yarıştaki tek temsilcisi olan Alonso'nun 2023'te ilk kez puan alamadığı yarış oldu.

Bu yüzden Krack, İspanyol pilotun kokpitte neden bu kadar sinirli olduğunu anlıyordu.

Motorsport.com tarafından Alonso hakkında soru sorulduğunda Krack, "Takım olarak, bir pilot kritik bir durumdaysa bunu kabul etmemiz gerekir. Çünkü açıkçası onun beklediği ve alıştığı performans yok."

"Her şeylerini vermelerini istiyoruz ve sporcuların da böyle tepki vermesi normal. Yani bu bir sorun değil."

"İyi bir ritmimiz olduğunu düşünüyorduk ama öndekilerin temposunu yakalamanın zor olacağını biliyorduk."

"Güvenlik aracından sonra sert lastikleri taktık ve biraz daha zorlandık, bunun nedenini anlamamız gerekiyor. Öyle bir noktaya geldik ki, sanal güvenlik aracı çıktığında tüm mesafeyi iyi bir performansla gidebileceğimizden emin olmadığımızı konuştuk."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Esteban Ocon, Alpine A523 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Değişmeye karar verdik ama sonra bazı olaylar yaşandı: Cezanın ardından pit çok kötü gitti ve pitten kötü bir pozisyonda çıktık." yanıtını verdi.

Alonso, Singapur'daki Cuma antrenmanlarında uzun turlarda güçlü görünüyordu ve Krack takımın hafta sonu boyunca neyin yanlış gittiğini gözden geçirmesi gerektiğini kabul etti.

Krack, "Ne olduğunu gerçekten anlamamız gerekiyor"

"Ayrıca araçta ne kadar olduğunu anlamamız gereken bir hasar var."

"Süspansiyonda ve bir aero parçasında bir sorun yaşadık. Bunu pitte ve fotoğraflarda gördük."

"Üç farklı özellikte lastiğimiz vardı. Ayrıca Singapur, her zaman yarışınızı çok fazla etkileyen, diğerlerinin yarışlarını nasıl yönettiğini asla bilemediğiniz ve her zaman yakın trafikte yarıştığınız bir yer. Dolayısıyla bu her zaman anlaşılması en zor yarışlardan biridir." dedi.

Ayrıca Krack, Alonso'nun cezaya neden olan pit girişi hatasını küçümsedi.

"Bunu gözden geçirmemiz gerekiyor."

"Çünkü yapılması gereken bazı ayarlar var, bunların yapılıp yapılmadığına ve kendisine hatırlatılıp hatırlatılmadığına bakacağız. Bu yüzden bunu analiz edene kadar bunu hata olarak adlandırmayacağım."