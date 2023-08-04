Aston Martin: "Hâlâ podyumun yakınından bile geçemiyoruz"
Aston Martin takım patronu Mike Krack, Red Bull ile aralarındaki farktan dolayı takımın 'cesaretinin kırılmadığını' söyledi.
Takım 2023 sezonundaki 12 yarışta şimdiye kadar altı podyum elde etti ve bunların hepsi ilk sekiz yarışta gerçekleşti.
Sezon içi geliştirme yarışı daha yoğun hale geldikçe ve Mercedes, Ferrari ve McLaren ileriye doğru adımlar attıkça, Aston Martin bir düşüş yaşadı ve Kanada GP'deki son podyumdan bu yana en iyi derecesi beşincilik oldu.
Max Verstappen'in Belçika GP'sini Fernando Alonso'nun neredeyse bir dakika önünde bitirmesiyle Aston'un geriye düşmesi sonucunda Red Bull ile arasındaki fark arttı.
Krack bu konuda, "Cesaret kırıcı doğru kelime değil. Bu bir mücadele."
"Bizden ne kadar uzakta olduklarını ve onlara yetişmeye çalışmanın ne kadar zor olduğunu görüyorsunuz. Bu da ne kadar harika bir araçları olduğunu ve ne kadar harika bir ekip olduklarını gösteriyor." dedi.
Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, alongside Max Verstappen, Red Bull Racing RB19
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Takım şu anda şampiyonada üçüncü sırada yer alıyor ve Alonso da Lewis Hamilton'ın sadece bir puan önünde üçüncü sırada bulunuyor.
Krack, "Sezonun ikinci yarısında pozisyonumuzu korumak herkes için çok ama çok önemli."
"Son haftalarda çılgın bir şekilde çalıştık ve sıkı çalışmanın karşılığını almak her zaman önemlidir. Aksi takdirde hayal kırıklığına uğrarsınız ve her şey daha da zorlaşır."
"Birlikte çok çalışarak aracı geliştirebiliyor olmamız ekip için çok ama çok olumlu." dedi.
Ancak Krack, daha iyi bir pozisyonda olmak istiyorlarsa perde arkasında daha fazla çalışma yapılması gerektiğini düşünüyor.
"Bu sadece ilk adımdı. Hâlâ podyum finişinin yakınından bile geçemiyoruz, dolayısıyla ihtiyacımız olan çok şey var." dedi.
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