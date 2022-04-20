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Formula 1 Haberler

Aston Martin hakkında konuşan Marko: "Sadece başka takımlardan insan almanın anlamı yok"

Helmut Marko, Aston Martin'in mevcut sıkıntılarının, takımın hâlâ ruhunu ve uyumunu bulmaya çalışmasından kaynakladığını söyledi.

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Aston Martin hakkında konuşan Marko: "Sadece başka takımlardan insan almanın anlamı yok"
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Lawrence Stroll, takımının Formula 1 gridinde yukarıda olmasını ve dünya şampiyonlukları için yarışmasını istediği için, Racing Point'ten Aston Martin'e geçilirken güçlü bir işe alım süreci yaşandı.

Fakat mevcut AMR21, gridin en az rekabetçi olan araçlarından biri olduğu için bu hedef çok uzakta görünüyor.

Bahsedilen işe alımların bir parçası olarak da Dan Fallows, Red Bull'daki aerodinamik departmanın başından ayrılarak Aston Martin'in teknik direktörlüğüne geçti. Fakat Marko, Aston Martin'in devam eden sıkıntılarının, başarı elde etmek için diğer takımlardan çalışan avlamaktan daha fazlasının gerektiğini kanıtladığını söyledi.

Marko, "Aston Martin hakkındaki gözlemlerime göre, bu hâlâ bir takım sporu."

"Takım ruhuna ve uyumuna ihtiyacınız var. Bu nedenle, her ne kadar Aston Martin'in bazı çabaları başarılı olsa da, önemli çalışanlarımızı uzun zamandır koruyabildik."

"Fakat sadece insanları avlamanın ve başarılı olduğunu düşünmenin anlamı yok." dedi.

Aston Martin'in yanlış çalışanı mı avladığı sorulan Marko, gülerek şu cevabı verdi: "Bunun hakkında yorum yapmamayı tercih ediyorum."

Mechanics on the grid with the car of Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22

Mechanics on the grid with the car of Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Aston Martin pilotu Sebastian Vettel'in ise, takımın problemleri nedeniyle sezonun sonunda kariyerine son verebileceğine inanılıyor ve hatta, sıkıntıların daha kötüye gitmesi durumunda sezon içerisinde de ayrılabileceği düşünülüyor.

Marko, sezon içerisinde ayrılmanın Vettel'in karakterinde olmadığını düşündüğü için böyle bir şey olacağına inanmıyor.

"Sezonun ortasında ayrılmak, Sebastian'ın güçlü karakterine uymuyor."

"Fakat yakın zamanda takım ilerleme kaydedebilir. Aksi takdirde motivasyonu korumak zorlaşacaktır."

"Her koşulda, dört kez dünya şampiyonunu böyle bir durumda görmek can acıtıyor."

"Daha iyisini yapmak için mücadele ediyor. Başka bir alternatif ise bu sezonu çizip, bir sonraki yıla hazırlanmak olabilir."

"Yine de Vettel'in takıma yardımcı olmak için daha fazla sıkıntı yaşamak isteyeceğini düşünmüyorum."

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