Aston Martin hakkında konuşan Marko: "Sadece başka takımlardan insan almanın anlamı yok"

Lawrence Stroll, takımının Formula 1 gridinde yukarıda olmasını ve dünya şampiyonlukları için yarışmasını istediği için, Racing Point'ten Aston Martin'e geçilirken güçlü bir işe alım süreci yaşandı.

Fakat mevcut AMR21, gridin en az rekabetçi olan araçlarından biri olduğu için bu hedef çok uzakta görünüyor.

Bahsedilen işe alımların bir parçası olarak da Dan Fallows, Red Bull'daki aerodinamik departmanın başından ayrılarak Aston Martin'in teknik direktörlüğüne geçti. Fakat Marko, Aston Martin'in devam eden sıkıntılarının, başarı elde etmek için diğer takımlardan çalışan avlamaktan daha fazlasının gerektiğini kanıtladığını söyledi.

Marko, "Aston Martin hakkındaki gözlemlerime göre, bu hâlâ bir takım sporu."

"Takım ruhuna ve uyumuna ihtiyacınız var. Bu nedenle, her ne kadar Aston Martin'in bazı çabaları başarılı olsa da, önemli çalışanlarımızı uzun zamandır koruyabildik."

"Fakat sadece insanları avlamanın ve başarılı olduğunu düşünmenin anlamı yok." dedi.

Aston Martin'in yanlış çalışanı mı avladığı sorulan Marko, gülerek şu cevabı verdi: "Bunun hakkında yorum yapmamayı tercih ediyorum."

Mechanics on the grid with the car of Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images