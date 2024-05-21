Aston Martin güncellemeleri aracı 'sürmesi zor' hale getirmiş

Rakip takımların da yeni parçalar kullandığı ya da Miami'dekileri daha da geliştirdiği bir hafta sonunda, Aston'un zemin, ön kanat ve difüzör geliştirmeleri önemli bir rekabet gücü sağlamadı.

Alonso hafta sonu üçüncü antrenman seansında Rivazza'da bir kaza yaptı ve Silverstone ekibi tarafından yapılan onarımların ardından İspanyol pilot sıralama turlarının başlangıcına yetişebildi.

Ancak Q1'deki başka bir sorun, Alonso'nun pite çağrılmasına ve seansı erken noktalamasına sebep oldu. Takım, araçta değişiklikler yaparak Alonso'yu yarış için pit yolundan başlattı.

Krack yarıştan sonra, "Imola'da, bizim başladığımız yerden başlamak zor."

"İki puanla ayrıldık, bence oldukça iyi bir sonuçtu. Bu, aracın hâlâ bir şeyler yapabildiğini gösteriyor."

"Ancak sürüşün zor olduğunu da gördük. Hafta sonu boyunca birkaç arıza yaşadık. Aslında bizi en çok etkileyen dünkü hataydı çünkü o noktadan itibaren gerçekten geri planda kaldık."

"Daha fazla şey öğrenmek istedik, bu yüzden pit yolundan başlamayı ve daha kolay hale getirip getiremeyeceğimizi görmek için araçta bir değişiklik yapmayı seçtik."

Lance Stroll, Aston Martin AMR24 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sıralama turlarından sonra Stroll, teknik direktör Dan Fallows tarafından 'agresif' bir programın parçası olarak tanımlanan Imola yükseltme paketinin doğrudan rakiplerine ayak uydurmak için yeterli olmadığını belirtti.

Ancak Krack, Imola'dan sonra hemen bir sonuca varmamaya dikkat ederek, Monako'da ve Montreal'de tablonun farklı görünebileceğini öne sürdü.

"İki puandan memnun değiliz, bu çok açık."

"Ancak diğer takımlar da iyileştirmeler getiriyor, bu yüzden her zaman göreceli bir oyun."

"Bence bir takım dışında herkesin yükseltmelerle dolu bir listesi var, bu da tüm gridin ne kadar rekabetçi olduğunu gösteriyor."