Aston Martin: "Güncellemeler işe yarıyor ama herkes güncelleme getiriyor"
Aston Martin patronu Mike Krack, takımın geçen hafta sonu getirdiği güncellemelerin işe yaradığını düşünüyor.
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Aston Martin geçen hafta sonu Imola'ya yeni parçalar getiren takımlardan birisiydi fakat tepo olarak geride kaldı.
Yarışın ardından konuşan Mike Krack, takımının performansını şöyle yorumladı: "İyi bir yarıştı, iki puan daha aldık."
"Imola'da bizim başladığımız yerden start almak çok zor fakat buradan iki puanla ayrıldık, bence oldukça iyi bir sonuçtu. Bu bize aracın hâlâ bir şeyler yapabildiğini gösteriyor. Ancak sürüşün zor olduğunu da gördük."
"Hafta sonu boyunca birkaç sorun yaşadık; cumartesi yaşadığımız sorunlar bizi epey etkiledi. Sanırım bazı dersler çıkardık."
"Daha fazlasını öğrenmek istedik, bu yüzden pit yolundan başlamayı ve yarışı daha kolay hale getirip getiremeyeceğini görmek için araçta bir değişiklik yapmayı seçtik."
"Yaptıklarımızdan daha iyisini yapmak istedik. Ancak cumartesi günü yaşananlardan dolayı bu biraz tehlikeye girdi."
"Kesinlikle mutlu değiliz. İki puandan memnun değiliz. Bu çok açık. Fakat biz güncellemeler yaparken diğer insanlar da güncelleme yapıyor. Yani bu her zaman göreceli bir savaş. Bu yüzden mücadelede kalmaya çalışmalı ve ne yaptığınızı anlamalısınız. Burada bir takım dışında herkesin bir sayfa dolusu güncellemesi vardı."
"Bu da tüm gridin ne kadar rekabetçi olduğunu gösteriyor. Zorlamaya devam etmeniz, daha fazla şey getirmeniz gerekiyor."
"Güncellemeler kesinlikle ileriye doğru atılmış bir adım ve bunları araçta tutacağız."
"Elbette Imola bize yeterince rekabetçi olmadığımızı da gösterdi. Bu yüzden Monako ve sonrasında AMR24'ün tüm potansiyelini ortaya çıkarmaya odaklanıyoruz.”
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
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