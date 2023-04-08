Aston Martin güncelleme için Bakü, Imola ve Silverstone'u seçti

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Sezona çok iyi başlayan ve ilk üç yarışta üç podyum alarak ön bölümdeki mücadeleye katılan Aston Martin, bu performansı sezonun ilerleyen kısımlarında sürdürmeyi hedefliyor.

Aston Martin ile ilk yılını geçiren Fernando Alonso, AMR23'ün performansından en iyi şekilde faydalanırken, Lance Stroll sakatlığı nedeniyle bunu pek yapamadı. Yine de ikilinin topladığı puanlar, takımın şampiyonada ikinci sırada yer almasını sağladı.

Silverstone merkezli ekip, ilk birkaç yarışa önemli güncellemeler getirmezken, sahip olduğu bütçeyi yılın ilerleyen kısımlarına saklamak istedi. Geride kalan süre zarfında takım, temel olarak aracın zayıf ve güçlü yanlarını anlamaya çalıştı. Araç genel olarak iyi çalışsa da, düzlük performansı pek de istenilen seviyede değildi.

Takım şimdi sürüklenmeyi azaltmak için yeni parçalar üzerinde çalışıyor ve bunları sezonun ilerleyen kısmında getirmeyi planlıyor.

Alettone posteriore Aston Martin AMR23 Photo by: Giorgio Piola

Aston Martin'in performans direktörü Tom McCullough, "Kendimize 'İlk üç yarışa bakalım ve sonra şu anda planımızda olanları değiştirip değiştirmeyeceğimizi görelim' dedik."

"Bu yüzden en doğru şeylere öncelik vermeye çalıştık. Suudi Arabistan'da kullandığımız kanatla, düzlüklerde istediğimiz kadar hızlı olmayacağımızı biliyorduk. Ancak 23 yarışlık süre zarfında kullanacağımız kanatlarla ilgili bir denge yakalamak zorundayız." dedi.

Silverstone merkezli takım Azerbaycan Grand Prix'si için yeni güncellemeler hazırlıyor. Bunu Imola, Montreal ve Silverstone'a getirilecek diğer güncellemeler takip edecek.

Dettaglio tecnico della Aston Martin AMR23 Photo by: Giorgio Piola

Mike Krack, şöyle diyor: "Henüz gerçek bir güncelleme olarak adlandırılabilecek bir şey getirmemiş olsak da AMR23 hakkında çok fazla şey öğrenmeye devam ediyoruz."

"Güçlü ve zayıf yönlerimizi, nereleri geliştirmemiz ve nerelere odaklanmamız gerektiğini belirlemeye çalışıyoruz."

"En önemli adımları yıl içinde atacağız. Bakü, Imola, Montréal ve Silverstone'da bazı yeni parçalarımız olacak fakat bekleyip, her şeyi büyük paketlere toplamak yerine, hazır olur olmaz her küçük adımı atmaya çalışacağız."

"Bu, geçen yıl AMR22'de işimize yarayan bir yaklaşımdı."