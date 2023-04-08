Önceki / Stuck: "Hulkenberg, Haas'ı taşıyor" Sonraki / Norris, McLaren'dan ayrılmayı düşünmüyor
Formula 1 / Avustralya GP Son dakika

Aston Martin güncelleme için Bakü, Imola ve Silverstone'u seçti

Motorsport.com İtalya, Aston Martin'in bu yılki ilk güncellemelerini Bakü, Imola, Montreal ve Silverstone'a getireceğini öğrendi. Hedef net; düzlük performansını artırmak adına sürüklenmeyi azaltmak.

Gianluca D'Alessandro
Ekleyen:
Aston Martin güncelleme için Bakü, Imola ve Silverstone'u seçti
Haberi dinle

Sezona çok iyi başlayan ve ilk üç yarışta üç podyum alarak ön bölümdeki mücadeleye katılan Aston Martin, bu performansı sezonun ilerleyen kısımlarında sürdürmeyi hedefliyor.

Aston Martin ile ilk yılını geçiren Fernando Alonso, AMR23'ün performansından en iyi şekilde faydalanırken, Lance Stroll sakatlığı nedeniyle bunu pek yapamadı. Yine de ikilinin topladığı puanlar, takımın şampiyonada ikinci sırada yer almasını sağladı.

Silverstone merkezli ekip, ilk birkaç yarışa önemli güncellemeler getirmezken, sahip olduğu bütçeyi yılın ilerleyen kısımlarına saklamak istedi. Geride kalan süre zarfında takım, temel olarak aracın zayıf ve güçlü yanlarını anlamaya çalıştı. Araç genel olarak iyi çalışsa da, düzlük performansı pek de istenilen seviyede değildi.

Takım şimdi sürüklenmeyi azaltmak için yeni parçalar üzerinde çalışıyor ve bunları sezonun ilerleyen kısmında getirmeyi planlıyor.

Alettone posteriore Aston Martin AMR23

Alettone posteriore Aston Martin AMR23

Photo by: Giorgio Piola

Aston Martin'in performans direktörü Tom McCullough, "Kendimize 'İlk üç yarışa bakalım ve sonra şu anda planımızda olanları değiştirip değiştirmeyeceğimizi görelim' dedik."

"Bu yüzden en doğru şeylere öncelik vermeye çalıştık. Suudi Arabistan'da kullandığımız kanatla, düzlüklerde istediğimiz kadar hızlı olmayacağımızı biliyorduk. Ancak 23 yarışlık süre zarfında kullanacağımız kanatlarla ilgili bir denge yakalamak zorundayız." dedi.

Silverstone merkezli takım Azerbaycan Grand Prix'si için yeni güncellemeler hazırlıyor. Bunu Imola, Montreal ve Silverstone'a getirilecek diğer güncellemeler takip edecek.

Dettaglio tecnico della Aston Martin AMR23

Dettaglio tecnico della Aston Martin AMR23

Photo by: Giorgio Piola

Mike Krack, şöyle diyor: "Henüz gerçek bir güncelleme olarak adlandırılabilecek bir şey getirmemiş olsak da AMR23 hakkında çok fazla şey öğrenmeye devam ediyoruz."

"Güçlü ve zayıf yönlerimizi, nereleri geliştirmemiz ve nerelere odaklanmamız gerektiğini belirlemeye çalışıyoruz."

"En önemli adımları yıl içinde atacağız. Bakü, Imola, Montréal ve Silverstone'da bazı yeni parçalarımız olacak fakat bekleyip, her şeyi büyük paketlere toplamak yerine, hazır olur olmaz her küçük adımı atmaya çalışacağız."

"Bu, geçen yıl AMR22'de işimize yarayan bir yaklaşımdı."

paylaşım
yorumlar

Stuck: "Hulkenberg, Haas'ı taşıyor"

Norris, McLaren'dan ayrılmayı düşünmüyor
Gianluca D'Alessandro Daha fazlası
Gianluca D'Alessandro
Pirelli: "2023 F1 lastikleri için belirlediğimiz hedefe ulaştık"

Pirelli: "2023 F1 lastikleri için belirlediğimiz hedefe ulaştık"

Formula 1
Avustralya GP

Pirelli: "2023 F1 lastikleri için belirlediğimiz hedefe ulaştık" Pirelli: "2023 F1 lastikleri için belirlediğimiz hedefe ulaştık"

Verstappen: "Pist kaygan olduğu için lastikleri çalıştıramıyoruz"

Verstappen: "Pist kaygan olduğu için lastikleri çalıştıramıyoruz"

Formula 1
Avustralya GP

Verstappen: "Pist kaygan olduğu için lastikleri çalıştıramıyoruz" Verstappen: "Pist kaygan olduğu için lastikleri çalıştıramıyoruz"

Sainz: 'Gelişmiş görünüyoruz"

Sainz: 'Gelişmiş görünüyoruz"

Formula 1
Avustralya GP

Sainz: 'Gelişmiş görünüyoruz" Sainz: 'Gelişmiş görünüyoruz"

Aston Martin Racing Daha fazlası
Aston Martin Racing
Krack: "Alonso'nun podyumu 'çalıntı' bir podyum değildi"

Krack: "Alonso'nun podyumu 'çalıntı' bir podyum değildi"

Formula 1
Avustralya GP

Krack: "Alonso'nun podyumu 'çalıntı' bir podyum değildi" Krack: "Alonso'nun podyumu 'çalıntı' bir podyum değildi"

Vettel: "Geri dönme ihtimalimi reddetmiyorum"

Vettel: "Geri dönme ihtimalimi reddetmiyorum"

Formula 1
Avustralya GP

Vettel: "Geri dönme ihtimalimi reddetmiyorum" Vettel: "Geri dönme ihtimalimi reddetmiyorum"

Krack: "Aston Martin'in performansı hakkında sonuca varmak için çok erken"

Krack: "Aston Martin'in performansı hakkında sonuca varmak için çok erken"

Formula 1
Avustralya GP

Krack: "Aston Martin'in performansı hakkında sonuca varmak için çok erken" Krack: "Aston Martin'in performansı hakkında sonuca varmak için çok erken"

Son Haberler

Marko: "Verstappen'in sözleşmesini uzatmak, aldığımız en iyi kararlardan birisiydi"

Marko: "Verstappen'in sözleşmesini uzatmak, aldığımız en iyi kararlardan birisiydi"

F1 Formula 1
Avustralya GP

Marko: "Verstappen'in sözleşmesini uzatmak, aldığımız en iyi kararlardan birisiydi" Marko: "Verstappen'in sözleşmesini uzatmak, aldığımız en iyi kararlardan birisiydi"

Vasseur: "Hakemlere kızgınlığımın sebebi, bizi hiç dinlememeleri"

Vasseur: "Hakemlere kızgınlığımın sebebi, bizi hiç dinlememeleri"

F1 Formula 1
Avustralya GP

Vasseur: "Hakemlere kızgınlığımın sebebi, bizi hiç dinlememeleri" Vasseur: "Hakemlere kızgınlığımın sebebi, bizi hiç dinlememeleri"

Brown: "Bakü güncellemeleriyle mucize beklemiyoruz"

Brown: "Bakü güncellemeleriyle mucize beklemiyoruz"

F1 Formula 1
Avustralya GP

Brown: "Bakü güncellemeleriyle mucize beklemiyoruz" Brown: "Bakü güncellemeleriyle mucize beklemiyoruz"

Alpine, 2023 için Ricciardo ile görüşmüş

Alpine, 2023 için Ricciardo ile görüşmüş

F1 Formula 1
Avustralya GP

Alpine, 2023 için Ricciardo ile görüşmüş Alpine, 2023 için Ricciardo ile görüşmüş

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.