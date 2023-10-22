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Aston Martin: "Güncelleme beklendiği gibi çalışıyor, sorun ayarlarda"

Aston Martin'in teknik direktör yardımcısı Eric Blandin, performans problemlerine rağmen yeni güncellemelerin iyi çalıştığını söylüyor.

Editör Ezel Tan
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Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, leaves the garage

Aston Martin, bu hafta sonu sprint yarışı olmasına rağmen yeni bir güncelleme paketi getirmeyi seçmişti.

Güncelleme paketinde, aracın performansını ve davranışlarını doğrudan etkileyen parçalar var.

Fakat bu parçalar, şimdiye kadar takımın performansını arttırmadığı gibi; bu yıl ilk kez Q3'e kalamamalarına neden olmuş gibi göründü.

Fakat Aston Martin'in teknik direktör yardımcısı Eric Blandin, sorunun parçalardan ziyade ayarlarda olduğunu iddia etti.

Takımın yeni güncelleme paketinden bir şey öğrenip öğrenmediği sorusuna Blandin şöyle yanıt verdi: "Paketin aslında beklediğimiz gibi performans gösterdiğini öğrendik."

"Fakat yarları en iyi noktaya getiremedik. Bu nedenle, yapmaya karar verdiğimiz şeylerden biri her iki aracı da pit yolundan başlatmak oldu çünkü araçtan çok daha fazla performans alabileceğimize inandığımız için ayarları açıkça değiştirmek istiyoruz.."

"Her iki araçta da değişiklikler yaptık; biri Katar versiyonuyla, diğeri de yeni paketle sürüş yapacak. Lance yeni pakete, Fernando ise Katar paketine sahip olacak."

Lance Stroll, Aston Martin AMR23

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Lance Stroll, Aston Martin AMR23

Blandin, Aston Martin'in simülasyondaki hatalardan ötürü ön fren sıcaklığıyla alakalı hatalar yaptıklarını söylüyor.

"Simülasyondaki hata nedeniyle, ön frenlere çok fazla boşluk bıraktık, bu yüzden alev aldılar.

"Sabah Lance ile sadece birkaç tur atmamızın nedeni buydu."

"Bu da bizi hafta sonu için gerçekten zor durumda bıraktı."

"Araç ayarlarını yeni pakette en iyi noktaya getiremedik. Sonuç olarak yeni paket henüz en iyi ayarlardan çok uzakta."

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