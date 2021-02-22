Aston Martin, Girard-Perregaux ve Replay ile anlaştı

Son yıllarda Racing Point adı altında yarışan ve bu yıl Aston Martin'in fabrika takımı haline gelen İngiliz ekip, yeni sezon öncesinde yeni sponsorlarını açıklamaya başladı.

İsim sponsorluğu için Cognizant ile anlaşan Aston Martin, yaklaşık dört gün önce kot tedarikçisi olarak Replay şirketi ile anlaşma imzaladığını açıkladı.

Takımın sezonda kullanacağı yeni kot ürünlerini İtalyan Replay şirketi tedarik edecek.

Yeni sezonda şirket logolarının yeşil renkteki Aston Martin aracının üzerinde yer alması bekleniyor.

Takım bugün, saat partneri olarak da Girard-Perregaux ile sponsorluk anlaşması imzaladığını duyurdu.

Anlaşma kapsamında Girard-Perregaux logoları hem takım arkadaşında hem takım kıyafetlerinde yer alacak.

Girard-Perregaux aynı zamanda Aston Martin ortaklığına özel saatler tasarlayacak ve bu saatler sınırlı sayıda üretilecek.

İşbirliğinden doğan ilk saat, 2021'de piyasaya sürülecek.