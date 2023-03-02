Aston Martin gerçekten söylendiği kadar iyi mi?

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Yeni AMR23 testlerin ilk gününden itibaren oldukça iyi görünüyordu, ancak Fernando Alonso'nun Cumartesi günü son saatlerdeki yarış simülasyonu birçok kişiyi fazlasıyla şaşırttı; İspanyol pilot orta/sert/orta lastik kombinasyonuyla oldukça hızlı ve istikrarlı turlar atmış ve yer yer Ferrari-Mercedes ikilisinden hızlı olmayı başarmıştı.

Özellikle de Perşembe günü -araç hızlı olsa da- yaşanan elektrik arızası ve taban hasarı gibi sıkıntılı bir şekilde başlayan testin böyle güçlü sonuçlanması, takım için genel itibariyle umut vericiydi.

Testin en büyük sıkıntısı, Alonso'nun da belirttiği gibi, geçen yılki araçla kıyas yapabilecek tek isim olan Lance Stroll'ün yokluğuydu.

Stroll'ün olmaması ve yedek pilot Felipe Drugovich'in her ihtimale karşı yarış hazırlıklarına hız verme ihtiyacı nedeniyle takımın optimum bir program izleyemediği söylenebilir, yine de takım neredeyse maksimumu almayı başardı.

Takım patronu Mike Krack testin sona ermesinin ardından "Üç gün boyunca ne yapmak istediğimize dair planlarımız vardı. Testin ilk kırmızı bayrağına sebep olduğumuz için biraz sorun yaşadık ve herkes 'bu iyi bir başlangıç değil' diye düşündü.

"Sanırım üç gün boyunca 350'den biraz fazla tur attık ki bu oldukça iyi. Bu açıdan bakıldığında, tamamlamak istediğimiz her şeyi tamamlamayı başardığımız için oldukça mutluyuz."

"Her zaman üç gün içinde yapabileceğinizden çok daha fazlasını yapmak istersiniz. Her türlü departmandan gelen taleplerden oluşan devasa bir ihtiyaç listeniz var ve bunları öncelik sırasına koymanız gerekiyor. Liste kısalmıyor. Ne zaman bir şey yapsanız, başka bir konu gündeme geliyor."

"Yani hiçbir zaman bitirdim diyemezsiniz. Her zaman sorularınız oluyor. Ama F1'in güzel yanı da bu, her zaman başka yönleri, yeni fikirleri ve bunun gibi şeyleri keşfetmek zorundasınız." dedi.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Kilit parametre ise her zamanki gibi performans. Aston Martin zaman tablosunda yukarıda yer almayı fazla önemsemedi ve Cumartesi gününü Alonso ile dokuzuncu sırada tamamladı -ancak bu, son uzun sürüşle mukayese edildiğinde hiçbir şey.

Tüm iyi işaretlere rağmen koşulların da Alonso'ya yardımcı olduğunu söyleyen Krack, herkesi şimdilik ihtiyatlı olmaya davet ediyor.

Krack, "Yarış simülasyonu kesinlikle kötü değildi, ancak pist koşullarının gerçekten iyi olduğunu da unutmamalıyız. Pist lastik parçacıklarıyla kaplıydı, çünkü birçok isim bu esnada yumuşak lastikle turlamaktaydı. Bu, yarış simülasyonu esnasında size yardımcı oluyor."

"Elbette iyi bir uzun sürüş yapabilmemiz gayet iyi, yine de bunları gerçekten doğru bağlama oturtmalı ve hayal kurmamalıyız."

"Zaman zaman padokta farklı dinamiklerle karşılaşabilirsiniz, mesela birisi çok iyi olduğunuzu söyler, sonra bir diğeri. dedi. Bu tıpkı okulda çocukların arasında dolaşan sözlere benziyor, dolayısıyla ayaklarımızı yere sağlam basmamız gerektiğini düşünüyorum."

"Beklentilerimiz her zaman yüksek, ancak yılın bu döneminde herkes iyi işler yapmak ve başkalarını bazı rollere ikna etmek ister. Biz gerçekçiyiz. Net hedeflerimiz var, yani geçen yıla kıyasla daha iyiye gidip gidemeyeceğimizi göreceğiz." dedi.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Takım ihtiyatlı davranmaya çalışıyor olabilir, ancak bu, Aston Martin'in son 12 ayda büyük bir adım attığı gerçeğini değiştirmiyor.

Geçen yılki AMR22, orijinal seçimden daha iyi bir alternatifin ortaya çıkması halinde konsept değişikliğine izin verecek esneklikte tasarlanmıştı -ki bu gerçekleşti ve takımın sezonun ikinci yarısında rekabetçi olduğunu gördük.

AMR23, teknik direktör Dan Fallows ve eski Mercedes aero elemanı Eric Blandin de dahil olmak üzere yeni işe alınan bir ekip tarafından geliştirildi. Bu nedenle aracın sıfırdan ele alınabildiğini ve takımın tek seferde önemli bir sıçrama yapmaya çalışacağını söyleyebiliriz.

Takım 2023'e mümkün olan en iyi paketle başlamaya kararlıydı, çünkü sezon içinde gelişmeleri durumunda bütçe sınırı aşılabilirdi -bu nedenle takımın henüz lansman aracında elinden gelen her şeyi yapması şaşırtıcı olmadı!

Krack, "Dan'in etrafındaki grup, AMR23 ile agresif bir yaklaşıma sahip olmak için yeni sezona gerçekten farklı bir şekilde yaklaşmakta."

"Bütçe sınırının olduğu bir dünyada -geçen yılki gibi- sezon boyunca gelişmeye çabalayamazsınız, çünkü çok fazla yarış var."

"Aracı geliştirmek için sahip olduğunuz para gerçekten yüksek değil. Bu yüzden iyi bir temelle başlamak zorundasınız. Sanırım hedeflerden biri de buydu."

"F1'deki ana şeyler her zaman aynıdır, bu yüzden ilk etapta aerodinamik üzerinde çalışmalı ve pilotlara iyi bir geri bildirim sağlamalısınız ki aracın öngörülebilir ve iyi huylu olduğunu anlasınlar. Sonra da iyi bir mekanik platforma sahip olmalısınız." dedi.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 talks to the press Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Alonso'nun önceliği ise ayarların sınırlarını keşfetmek, yoğun yarış hafta sonlarında her zaman denemek için zaman bulamayacağı yolları denemek ve genel olarak aracı anlamaktı.

Krack, "Fernando ile ilgili en olumlu nokta, temelde çantasını doldurabilmek için birkaç şey denemiş olmasıydı."

"Belki bazen 'bu şu anda yapılacak doğru şey değil' diyebileceği şeyler denedi, ancak her konuda bilgi sahibi olmak istiyordu çünkü belki Melbourne'de böyle bir şeye ihtiyaç duyabileceğini ya da başka bir yarış pistinde yine böyle bir şeye ihtiyaç duyabileceğinizi biliyordu."

"Testler genel olarak ayarlar açısından elinizde ne olduğunu anlamakla ilgiliydi, Alonso bu konuda her geçen gün daha da gelişti. Bence artık daha iyi bir cevabı var ya da ne yapması gerektiğini daha iyi hissediyor." dedi.

Alonso ise çok heyecanlı, motivasyonu tam ve şu ana kadar Alpine'den ayrılıp Aston'a katılma kararından çok memnun. Çok fazla çalıştığı birkaç günün faydalı geçtiğini kabul etti.

Testten sonra Alonso, "Araç üç gün boyunca iyi hissettirdi. Ayarlarda çok farklı rotalar üzerinde biraz deneme yaptık, bu yeni rotalarda hep olumlu sonuçlar bulduk."

"Dolayısıyla, geçen yılki araca kıyasla bu araçta felsefeyi ve birçok şeyi değiştirmemiz gerektiği açık. Bu bir bakıma endişe verici çünkü her şeyi optimize etmek için birkaç yarışa ihtiyacımız olacak."

"Sanırım şu ana kadar araç ayar değişikliklerine iyi yanıt veriyordu. Beklediğimiz şeyi yapıyordu. Tek sorun, geçen yılki temel ayarların hemen hemen işe yaramaz olması, çünkü bu araçla çok farklı bir pencerede çalışıyoruz.

"Bu yüzden mühendisler için çok zorlayıcı bir durum ama son birkaç günde farklı fikirlerle çok cesur ve yaratıcıydılar. Takımda çok yetenekli insanlar var ve onlara güveniyorum. Gittikçe daha da verimli olacağız." dedi.

Fallows ve Blandin tasarım tarafında bir bonus, ancak yarış ekibinin çekirdeği hala Force India günlerine dayanan ve sahip oldukları paketten maksimum potansiyeli çıkarma konusunda usta olan kişilerden oluşuyor.

Takım artık rekabetçi bir araca sahip gibi görünüyor ve herkes parçaların yerine oturması için uzun süre beklediği için bundan en iyi şekilde nasıl yararlanacaklarını biliyorlar.

Krack, "Her şeyden önce, Silverstone Takımı olarak çok iyi ve çok deneyimli bir ekibiz. "Bunu yaptığımız ilk yıl değil."

"Herkes geçen yıl çok şey öğrendi, herkes oldukça alçakgönüllü -aynı şekilde biz de alçakgönüllü insanlarız, büyük laflar etmiyoruz, hiç etmedik." dedi.