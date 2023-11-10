Aston Martin gelişim sürecinde sorunlar yaşamayı bekliyormuş

Bu yıl ileriye doğru büyük bir adım atan Aston Martin, gelişim mücadelesinde rakiplerinin ardında kaldı ve an itibariyle şampiyonayı dördüncü götürüyor.

Bu durum, ikinci en hızlı takım oldukları sezon başına kıyasla takımın açıkça gerilediğini gösteriyor.

Fakat McCullough, takımın büyüme evresinde olduğunu ve bu sürecin sancısız geçmeyeceğini bildiklerini belirtti.

Brezilya'da konuşan McCullough, "Yıl sonundaki formumuz kesinlikle biraz hayal kırıklığı yarattı ancak bir adım geriye gidip bir yıl önce hangi seviyede olduğumuzu ve yıla nasıl başladığımızı hatırlamamız lazım."

"Takım büyümeye devam ediyor ve bu çok hızlı bir büyüme olduğu için sancısız olmuyor."

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

"Yeni insanlarla anlaşmak zaman alıyor. Ayrıca, bu yıl içinde yeni fabrikamıza dair üç binadan ilkine taşınmamız gerekiyordu; bu süreç İspanya Grand Prix'sinden sonra başladı. Yılın başında, taşınma başladığında, inşaat devam ediyordu, sadece en üst katı kullanabildik. Alt katta çalışmalar devam ediyordu."

"Şimdi ilk bina tamamen bitti, yeni rüzgar tünelinin inşası devam ediyor, iki ve üç numaraları binaların inşası da çoktan başladı. Sonuç olarak, çok yoğun bir büyüme evresinden geçiyoruz ve bunu yaparken en iyi Formula 1 takımlarıyla rekabet ediyoruz." dedi.

Büyük takımların gelişim hızına ayak uyduramadıklarını kabul eden McCullough, "Bu bizi hayal kırıklığına uğrattı mı? Evet. Fakat öğrenme sürecinin devam ettiğini ve büyüme sürecinin gelecek için iyi umutlar vaat ettiğine inanıyorum." dedi.

Son olarak Alonso'nun katkılarını övdü.

"Fernando takıma yeni geldi ama kendisi inanılmaz bir profesyonel."

"Bizi yönlendiriyor, son derece motive ve hangi zorlukların üstesinden gelmemiz gerektiğini çok iyi anlıyor."

"En güçlü takımlarla gelişim mücadelesi verirken bir yandan da aracın detaylarıyla uğraşmak çok zor ama Fernando mükemmel bir iş yapıyor."