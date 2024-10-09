Aston Martin: "Gelecek yıl araçlar oldukça farklı olacak"

2025 Formula 1 sezonu, mevcut teknik düzenlemelerin uygulanacağı son yıl olacak ve bir sonraki sezonda yeni düzenlemeler devreye girecek.



Aston Martin performans direktörü Tom McCullough, gelecek yılın F1 araçlarının bu geçiş dönemine rağmen önemli değişiklikler içereceğini vurguladı.



2026'da yürürlüğe girecek yeni teknik düzenlemelerle hem aerodinamik hem de motor departmanlarında büyük revizyonlar yapılacak.



Takımlar, mevcut kuralların son yılında kaynaklarını hem mevcut projelere hem de geleceğe yönelik geliştirmelere bölmek zorunda kalacaklar.

McCullough şunları söyledi: "Rüzgar tüneli ve CFD'de (Bilgisayar Destekli Akışkanlar Dinamiği) bir geçiş aşamasındayız."



"Yılın bu döneminde, gelecek yılın aracında farklı olabilecek büyük yapısal değişiklikler üzerinde çalışıyorsunuz."



"Bu nedenle rüzgar tüneli geliştirmelerine yoğun bir şekilde odaklanıyoruz. Ancak aracın genel tasarımı, araç dinamikleri ve süspansiyon gibi alanlarda da birçok karar almanız gerekiyor."



Takımlar yeni düzenlemelere erkenden uyum sağlamak için çaba gösterse de, McCullough 2025 araçlarının mevcut modellere kıyasla büyük farklılıklar göstereceğine inanıyor.

McCullough, "Gelecek yılın aracı için hâlâ yapabileceğiniz çok şey var."



"Şu an gerçekten kritik bir aşamadayız. Gelecek yıl araçlar hâlâ oldukça farklı olacak. Mevcut araçların evrimleri olacaklar, ancak herkes büyük adımlar atmaya çalışıyor." diye açıkladı.