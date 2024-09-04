Aston Martin gelecek hafta "önemli" bir basın toplantısı düzenleyecek
Aston Martin, gelecek hafta için bazı basın kuruluşlarına davet gönderdi.
Fernando Alonso, Aston Martin AMR24
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Adrian Newey'in kariyerine devam edeceği takımın adı henüz resmi olarak açıklanmadı fakat ünlü tasarımcının Red Bull Racing'den Aston Martin'e geçeceği neredeyse kesin.
Çok sayıda Avrupa yayını Newey ile yapılan sözleşmenin önümüzdeki günlerde açıklanacağını yazdılar.
Bugün Aston Martin basın servisi, gazetecilere 10 Eylül Salı günü takımın Silverstone'daki merkezinde düzenlenecek büyük bir basın toplantısı için davetiye gönderdi.
Basın toplantısının konusu henüz açıklanmadı, ancak bu tür etkinlikler sadece çok önemli durumlarda düzenleniyor.
Bu açıdan Newey'nin Aston Martin ile olan anlaşmasının gelecek hafta Salı günü duyurulması bekleniyor.
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