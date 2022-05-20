Aston Martin, perşembe gecesi ekstra çalıştı

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Takımların normalde akşam saatlerinde araçları üzerinde çalışma yapması yasak ve bunun için FIA belirli saatler belirlemiş durumda.

Fakat Aston Martin mühendisleri ve mekanikerleri perşembe gecesi araç üzerinde çalışmaya devam ettiler.

İngiliz ekip beklendiği üzere AMR22 şasisini güncelledi ve aracın büyük oranda Red Bull RB18'e benzediği görüldü. Hatta bazıları ona "Yeşil Red Bull" adı bile verdi.

Takım sidepod yapısını epey değiştirdi ve bunun yanı sıra pek çok güncelleme getirdi. Sadece dış parçalarda değil, görünmeyen yerlerde de değişiklik oldu ve aracın ağırlığı büyük oranda azaltıldı.

Temel belirsizlik ikinci araç için güncelleme paketinin Barselona'ya yetişip yetişmeyeceğiydi ve son parçalar dün akşam saatlerinde padoka geldi. Takım da Sebastian Vettel'in aracını cuma gününe hazırlamaya çalıştı.

Bu açıdan gece çalışma yasağını delmiş olsalar da aracı cuma gününe hazırladılar.

Ancak yıl içerisinde takımlara belli sayıda ihlal fırsatı verildiği için, herhangi bir yaptırım uygulanmayacak.

Kurallar gereği takımlar ilk seansın başlangıcından önceki 4 ila 18 saatleri arasında da araçları üzerinde çalışamıyorlar. Bu saatler aralığında takımlara altı ayrı istisna tanınmış durumda ve Aston Martin ilk hakkını kullandı.

Aston Martin AMR22 detail Fotoğraf: Uncredited