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Formula 1 / Monako GP Haberler

Aston Martin, galibiyet için umutlu

Aston Martin takım patronu Mike Krack, simülatördeki verilerin kendisini olası bir Monako galibiyeti için umutlandırdığını söylüyor.

Adam Cooper
Ekleyen:
Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Yeni takımıyla sezona rüya gibi bir başlangıç yapan ve ilk beş yarışta dört kez podyuma çıkan Alonso, tüm performansına rağmen henüz üçüncülükten ileri gidemedi.

Aston Martin'in büyük bir adım atmasını sağlayan AMR23 azami hızda zayıf, ancak yüksek yere basma gücü isteyen pistlerde güçlü bir araç olarak biliniyor -kısacası Monako daha iyi bir sonuç için biçilmiş kaftan diyebiliriz.

Bu hafta sonu galibiyet mücadelesi verip vermeyecekleri sorulan Mike Krack, "Evet."

"Her iki pilotumuzla birlikte Monako için büyük umutlarımız var, harika bir aracımız var. Simülatör verileri herkesi heyecanlandırdı."

"Ancak rekabeti de unutmamalıyız. Burada çok fazla düzlük olmadığı doğru, ancak henüz Red Bull, Ferrari ya da Mercedes'in elini görmedik."

"Bu yüzden 'rahatça galibiyete ulaşacağız' demenin doğru olmayacağını düşünüyorum. Her zaman maksimum performansımızı sergilememiz gerek."

"Her şeyden önce F1'de rekabetin ne kadar zorlu olduğuna, rakiplerimizin ne kadar üst düzey performans gösterdiğine saygı duymamız gerektiğini düşünüyorum."

"On iki ay önce Monako'da kazanmak hakkında konuşmazdık. Bu yüzden bence nereden geldiğimizi asla unutmamalı, başımızı öne eğip çok çalışmalı ve sonunda nereye geldiğimizi görmeliyiz." 

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23

Photo by: Michael Potts / Motorsport Images

"Tahminlerde bulunmak kolaydır, ancak bir anda tahminleriniz boşa da çıkabilir. Bunun tam tersi için çabalıyoruz." 

"Bence yıldızlara bakmalı ama sağlam adımlar da atmalı, çok çalışmalıyız. Ve bu hafta sonu iyi bir sonuç elde etmek için tam gaz ilerlemeliyiz."

"Eğer halihazırda elde ettiğimiz podyumlardan daha iyi bir sonuç elde etme imkanımız varsa elbette bunu çok isteriz ama kolay olmayacak."

Güncellemeler hakkında da konuşan Krack, bu hafta sonu Imola güncellemelerinin bir kısmını getirdiklerini, kalan kısmının da haftaya İspanya'da araçta olacağını doğruladı.

Krack, "Takvim biraz bölünmüş durumda. Imola güncellemelerinin bir kısmını buraya getirdik."

"Barselona'ya getireceğimiz birkaç parça daha var, onları burada kullanmanın bir anlamı yoktu." 

"Dolayısıyla hem burada, hem de Barselona'da bazı güncellemeler göreceğiz. Sonrasında çok daha fazlası olacak."

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