Aston Martin: "Galibiyet henüz 'radarımızda' değil"

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Aston Martin F1, 2023 sezonunun ilk yarışında en hızlı ikinci takım görüntüsü çizdi ve Fernando Alonso ile podyuma çıkmayı başardı.

Şimdi takımın galibiyet hedeflediği yönünde görüşler var ancak Mike Krack, zirvenin uzağında olduklarını söylüyor.

Krack, "Sezonun ilk hafta sonu bizim için mükemmel geçti fakat Bahreyn'in çok özel pist olduğunu unutmamalıyız."

"Diğer pistlerdeki yarışlar, farklı şartlarda gerçekleştirilecek. Orada işlerin nasıl gideceğini göreceğiz fakat sıkı çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Artık bir sonraki yarışa hazırlanmalıyız."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, on the grid Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Bunu söylerken ileriye doğru büyük bir adım attığımız ortada, uzun zamandır bunun için çabalıyorduk ve şimdi daha verimli bir aracımız var, bu yüzden önümüzdeki Grand Prix'yi bir yıl öncesine göre çok daha heyecanlı bir şekilde bekliyorum."

"İlk iki yılda Aston Martin ilerleme kaydedemedi: 2021'de şampiyonayı yedinci bitirdik, 2022'de de yedinci olduk. Buna ilerleme diyemeyiz. Fakat şimdi kazanmaktan çok uzakta olmamıza rağmen ileri gitmeyi başardık."

"Gerçekten de ileriye doğru büyük bir sıçrama yapmayı başardık. Bu harika ama daha sezonun ilk yarışı geride kaldı ve kaydettiğimiz ilerlemenin seviyesini ölçmek için üç ya da dört yarışta nasıl bir performans sergilediğimizi görmemiz gerekiyor."

"Yine de takımını hakkını vermem gerekiyor. Herkes sıkı şekilde çalışıyor, %100'ünü ortaya oyuyor."

"Bahreyn Grand Prix'sini kapsamlı olarak analiz edeceğiz, yarıştan dersler çıkaracağız ve bir sonraki yarışta daha da iyi performans göstermeye çalışacağız." dedi.