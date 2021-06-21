Aston Martin, Fransa GP'sinin ''hile suçlamalarını'' susturacağını umuyor

Lance Stroll ve Max Verstappen'in Bakü'de lastik patlamasıyla karşılaşmasının ardından, Aston Martin ve Red Bull takımlarının, lastikleri normalde olması gerekenden daha düşük basınçla çalıştırdıkları iddiaları ortaya çıkmıştı.

FIA ve Pirelli, Paul Ricard'daki hafta sonu için daha sıkı denetlemeler getirdiler.

Sebastian Vettel ve yarışa 19. sıradan başlayan Stroll, Fransa'daki yarışa sert lastiklerle başladılar ve uzun bir ilk bölüm geçirdiler. Yarışı ise 9 ve 10. sırada tamamladılar.

Szafnauer, kendilerinin kuralların dışına çıktığını söyleyen rakiplerinin, Fransa Grand Prix'sinde lastikler konusunda çok zorlanmasından sonra şu yorumlarda bulundu: ''Çok hüsrana uğratıcıydı. Özellikle de ne yaptığınızı biliyorsunuz ve kurallara uyuyorsunuz ancak diğer takımlar sizi suçluyor.''

''Umarım onları susturabilmişizdir. Size şunu söyleyebilirim ki, biz kurallara ters hiçbir şey yapmadık.''

''Her zaman FIA ve Pirelli'nin yönergelerini takip ettik ve etmeye de devam edeceğiz.''

''Gördüğünüz gibi lastiklerle ilgili yeni teknik direktifler geldi ve çalışma şeklimizi değiştirdik. Ancak, bu bizim stratejimizi etkilemedi ve bu da yönergeleri takip ettiğimizin bir göstergesidir.''

''Ne yaptığınızı bilmeniz gerekiyor. Biz hâlâ tüm parametrelerin kapsamı dahilinde çalışıyoruz. Eğer lastikleri kullanma konusunda biraz daha akıllıca davranırsanız, bu olaylar yaşanıyor.''

''Teknik direktifler nedeniyle geriye düşen takımlara bakmalısınız. İki sürücümüz de sıralama turlarında oldukları yerden yükseldiler ve puan aldılar ki bu da umduğumuz senaryoydu.''

''Belki Seb, biraz daha yukarılarda olabilirdi çünkü sonlara doğru çok iyiydi. Ancak bu sonuçları alacağız, analiz edeceğiz, bir sonraki yarışta sıralama turlarında daha iyi bir performans gösterip daha iyi bir yarış çıkaracağız.''

Takım hâlâ araca güncellemeler getiriyor ve Szafnauer bir sonraki paketin, gelecek haftaki Styrian Grand Prix'sinde hızlı olmasını umduğunu ekledi.

''Burada yeni güncellemeler yaptık ve Avusturya'ya giderken de yapacağız, umarım ilk yarışa yetişebiliriz. Bunları ne kadar hızlı yapacağımıza bakmamız gerekiyor. Bunlar normalde ikinci Avusturya yarışında gelecekti ancak bakacağız.''