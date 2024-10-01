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Formula 1

Aston Martin: "McLaren'ın yaklaşımını umursamamak aptallık olur"

Aston Martin'e göre McLaren'ın belirli bir taban tasarımına bağlı kalması, diğer takımlar için de dikkate alınması gereken bir strateji olabilir.

Jonathan Noble
Jonathan Noble
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Aston Martin, McLaren'ın bu sezon güncelleme programında izlediği yaklaşımın Formula 1'deki başarısının arkasındaki anahtar faktörlerden biri olabileceğini düşünüyor.

Aston Martin takım patronu Mike Krack, McLaren'ın küçük değişikliklerle performans artışı elde ettiğini belirterek şunları söyledi: "Bu durumu çok yakından inceliyoruz."

"Eğer McLaren'ın nerede bir adım attığını ve hangi değişiklikleri yaptığını karşılaştırırsanız, bazı korelasyonlar görebilirsiniz. Bu yüzden, bu yaklaşıma bakmamak aptallık olur."

"Sezonun başında Mercedes ile aynı seviyedeydik ve onlar yarış kazandılar. Aracı pilotların istediği şekilde dengeli hale getirirseniz, bu kurallarla büyük adımlar atmak mümkün."

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