Aston Martin'e göre takımlar, teknik kurallardaki sorunlar hakkında FIA’ya destek verebilir

Teknik kurallar ve bunların nasıl uygulandığı, özellikle ‘esnek’ kanatlar konusu son haftalarda F1'de büyük bir tartışma konusu oldu.

İspanya Grand Prix'sinde Lewis Hamilton'ın Red Bull'la ilgili esnek arka kanat yorumu ardından FIA, bu konuda 15 Haziran'da araçlara yeni testler uygulayacağını açıkladı.

Bu yeni testler yapılmadan önceki son yarış olan bu haftaki Azerbaycan Grand Prix'sinde bazı protestolar yapılabilir.

Hamilton, Red Bull'un esnek kanadı sayesinde Barselona'da tur başına 0.3 saniye kazandığını iddia etmişti ve uzun düzlüğün bulunduğu Bakü'de bunun iki kat faydalı olacağını iddia etti.

Aston Martin, bu yıl teknik konulardaki tartışmalarda öne çıkan takımlardan biri oldu. Takım, aracın düşük taban eğimi yüzünden yeni düzenlemeler sonrasında dezavantajlı bir hale geldiğini ve bunun onlara tur başına 1 saniye kaybettirdiğini birçok kez dile getirdi.

Takım patronu Szafnauer, mühendislerinin teknik bilgisinin FIA'ya kurallarda netlik kazandırmak açısından faydalı olacağını ve bu konuda onlara yardım etmekten mutluluk duyacaklarını belirtti.

Otmar Szafnauer, Takım Patronu ve CEO, Aston Martin F1 1 / 1 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Szafnauer, Motorsport-total.com'a verdiği demeçte kuralların sınırlarını zorlayan takımları takip edilmesi konusunda şunları söyledi: "FIA'nın kaynaklarının her zamankinden daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bence bu konuda oldukça donanımlılar.

“Fakat belki de takımlardan küçük bir yardım ile daha da gelişebilirler."

“Tüm 10 takımı topladığınızda, her zaman kurallarla ilgilenen binlerce mühendisimiz bulunuyor. Yaklaşık 5000 mühendis olmalı. Böyle durumlarda başvurulabilecek bir kaynak olabiliriz.”

Szafnauer daha önce Aston Martin'in yeni testlere uymak için arka kanatlarında herhangi bir değişiklik yapmak zorunda kalmayacağını söylemişti ancak yeni testlerin Azerbaycan Grand Prix'inden sonra uygulanması konusunda mutlu değil.

Szafnauer, "Doğru miktarda esneyen ve buna rağmen testi geçen bir kanat tasarlamak büyük bir çaba gerektiriyor."

“Ancak bükülmeyen ve esnemeyen bir kanat tasarlamak neredeyse hiç çaba gerektirmiyor. Bu çok, çok hızlı bir şekilde yapılabilir." diye ekledi.