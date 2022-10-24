Aston Martin, FIA'nın bütçe sınırı cezasını kabul etmeye yakın

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Takımın yakın zamanda, Red Bull ve Williams ile birlikte 2021 mali düzenlemelerine uymadığı tespit edildi.

Bununla birlikte, Red Bull'un fazla harcama yaptığı ve prosedürel hatalar yaptığı kabul edilirken, Aston Martin ve Williams'ın sadece prosedürel hatalar yaptığı kabul edildi.

Üçüncü taraf bir muhasebe firması tarafından belgelerin geç sunulmasını içeren Williams davası, bu yılın başlarında 25.000 dolarlık bir para cezasıyla sonuçlandı.

Aston Martin ise, bir süredir FIA ile görüşüyor ve olayın bu hafta sonuçlanması muhtemel görünüyor.

İhlali Kabul Anlaşması, takımın kendisinin yanlış olduğunu kabul etmesi ve yönetim organı tarafından uygulanan herhangi bir cezayı resmi olarak kabul etmesi anlamına gelir.

Motorsport.com'a konuşan takım patronu Mike Krack, "FIA ile görüşme halindeyiz."

"Önümüzdeki günlerde bir sonuca varacağımızı düşünüyorum. Bu hafta sonu bazı görüşmeler yaptık ve yakında çözüleceğinden eminim."

Krack, yanlış davranışlarla ilişkilendirilerek yapılan PR hasarı konusunda herhangi bir hayal kırıklığı olduğu iddialarını reddetti.

Aston Martin takım patronu, "Bence bu karmaşık bir düzenleme ve sinir bozucu değil. Sadece bize gelecekte daha iyi bir iş çıkarmamız gerektiğini ve bu tür sorunların olabileceğini gösteriyor."

"Muhtemelen en önemli şey, bütçe sınırının altında olmamız. Gerisi sadece prosedür hatası." dedi.

Lance Stroll, Aston Martin AMR22 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Aston Martin ekibi prosedür ihlalinin, Birleşik Krallık'a özel bir vergi sorunuyla ilişkili olduğuna inanıyor. Bu konu FIA tarafından farklı şekilde yorumlandı. Krack, bu konu hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Krack, "Sanırım önce yazılı bir sözleşme yapmamız gerekiyor. Önümüzdeki günler FIA tarafından bir basın açıklaması gelecek, dolayısıyla daha fazla ayrıntı olacak." dedi.

Milton Keynes ekibi ile FIA arasındaki görüşmeler, Dietrich Mateschitz'in ölümünün ardından askıya alındı.

Krack, "Medyadaki haberleri okuduğumda, Red Bull ile FIA arasındaki görüşmelerin Dietrich Mateschitz sebebiyle ertelendiğini anladım. Bunlar birbirinden bağımsız iki şey, o yüzden bizim kendi görüşmelerimizi erken bitirmemiz sorun değil."

"Bu biraz da FIA'ya bağlı, birkaç adım attık ama tam olarak ne zaman açıklanacağını bilmiyorum." dedi.