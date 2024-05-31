Aston Martin, Ferrari'nin teknik direktörü Cardile'nin peşinde!

Silverstone merkezli takımı zirveye taşımak için çalışmaya devam eden Lawrence Stroll, son olarak takımın teknik yapısını güçlendirmek için Enrico Cardile'yi listesine aldı.

Ferrari'nin şasi ve aerodinami departmanının başında yer alan Cardile, takımın son yıllarda ürettiği araçların gelişiminde önemli bir rol üstlendi.

SF-24'ün bu yılki gelişimi göz önüne alındığında Cardile de griddeki takımların dikkatini çekti.

Kendisine şampiyonluk gibi oldukça net hedefler belirleyen Aston Martin, bu kapsamda Adrian Newey'i takıma getirmek için büyük çaba sarf etti.

Ancak Newey'nin Red Bull'dan ayrılmaya karar vermesinin ardından Ferrari'ye geçeceği düşünülürken, Aston Martin'in de Cardile'i cezbetmek için çaba sarf ettiği ortaya çıktı.

Görünüşe bakılırsa Cardile, Ferrari'deki rolünün azalması ihtimalinden rahatsızlık duyuyor ve Aston Martin de bundan faydalanmaya çalışıyor.

Newey'nin 2026 aracını hazırlayan Ferrari'ye süper danışmanlık yapmaktan başka bir şey yapması pek olası olmasa da, şu anda Ferrari'de çalışan ekibin çalışmalarını gölgeleme ihtimali var.

Newey'nin bir sonraki adımına karar vermeden önce acele etmek istemediği biliniyor.