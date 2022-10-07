Giorgio Piola'nın teknik F1 analizleri
Aston Martin, Suzuka'ya Ferrari stili bir taban getirdi
Markalar Şampiyonası'nda 6. sırada yer alan Alfa Romeo'yu geçmek isteyen Aston Martin, Japonya'ya Ferrari stili bir taban getirdi.
Singapur'da toplanan puanlarla birlikte hem Haas'ı hem de AlphaTauri'yi arkasında bırakarak Markalar Şampiyonası'nda 7. sıraya yükselen Aston Martin, 7. sırayla mutlu değil ve takımın amacı 6. sırayı alabilmek.
İngiliz takım, araç ayarları ve aracı anlama konusunda büyük ilerlemeye kaydetti ve böylelikle, takımın en zayıf noktalarından biri olan sıralama turları için dahi iyi bir ayar aralığı bulunabildi. Sıralama turlarındaki performansını biraz da olsa geliştiren ve yarış temposunda nispeten daha güçlü olan Aston Martin, artık daha istikrarlı ve rahat bir şekilde puan toplayabilmeyi hedefliyor.
Takımın sıralama temposu zayıf olduğundan, Sebastian Vettel ve Lance Stroll yarışta geri dönüş sürüşleri gerçekleştirmek zorunda kalıyorlardı ama sıralama temposundaki artışla birlikte takım artık puan barajına daha yakından başlayabiliyor.
Takımın hedefi 6. sırada yer alan Alfa Romeo'yu geçebilmek. Alfa Romeo son 8 yarışta 1 puan alırken, Aston Martin son 8 yarışta 21 puan topladı.
Alfa Romeo şu anda Aston Martin'in 15 puan önünde yer alıyor ama yukarıdaki istatistiğe bakıldığında da görülüyor ki sezonun son 5 yarışında bu fark kapanabilir.
Aston Martin'in 2021'de bütçe sınırını aştığı iddia edilse de bu iddialar ve ceza olasılığı, İngiliz ekibin 6. sıraya çıkarak birkaç milyon dolar değerindeki o sırayı almak için güncelleme getirmesini durdurmuyor.
Suzuka'da AMR22'de yeni bir taban gördük, bu taban Ferrari'nin gelişim yönünde giden bir tabandı. Aşağıda solda yer alan görselde görebileceğiniz üzere, tabanın kenarına dikey uzanan ufak bir kanatçık eklendi. Singapur'daki tabanda ilginç kesimler vardı, taban artık daha düz.
Ayrıca tıpkı F1-75'te olduğu gibi, artık AMR22'de de küçük bir destek kolu var. Solda yer alan görselde görebileceğiniz gibi, metal destek kolu, AMR22'de tabandan başlayıp tabanın hemen üstünde son buluyor. Bu, Ferrari'nin destek koluna kıyasla daha kısa.
F1-75'te ise destek kolu şasiden başlayıp, neredeyse difüzör dirseğinin ötesine gidiyor.
Benzer konseptler ama farklı uygulamalar...
Aston Martin taban güncellemesi: Soldaki yeni taban, sağdaki eski taban
Aston Martin AMR22: ecco il nuovo marciapiede con lo slot simile a quello Ferrari
Photo by: Giorgio Piola
Aston Martin AMR22: il fondo vecchio usato fino a Singapore
Photo by: Giorgio Piola
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