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Aston Martin fabrikasında yeni sezon öncesi inşa devam ediyor

Aston Martin, 2023'te yaşadığı geliştirme sorunlarının ardından, yeni sezon öncesinde araçlarını daha iyi anladıklarından emin.

Editör Burak Yasul
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Aston Martin Silverstone factory rendering

Aston Martin 2023 sezonuna çok güçlü başladı. Ancak düşüşe geçti ve geliştirme seçimlerinde hatalar yaptıklarını kabul etti.

Ancak performans direktörü Tom McCullough, bir piste hangi parçaları getireceklerini bildiklerini öne sürerek yaptıkları hataların geçmişte kalacağına inanıyorlar.

Aston Martin'in geliştirme konusundaki deneyimsizliği, son zamanlarda ani bir şekilde ön sıralara yükselmesiyle açıklanabilir. Ancak şampiyonluk mücadelesi vermek istiyorlarsa, bir yıl boyunca sürekli olarak rekabetçi olmanın bir yolunu bulmaları gerekiyor.

McCullough tam da bunu yaptıklarına inanıyor.

McCullough, "Artık herhangi bir piste gidebileceğimizi ve o pistte en iyi olmak için hangi parçaları bir araya getirmemiz gerektiğini bildiğimizi düşünüyorum."

"Her zaman güçlü olmak için ayarları çok fazla değiştirmeye ihtiyaç duymayan bir araç yapmak istiyoruz." dedi.

Geçen sezon Britanya Grand Prix'si öncesinde yeni fabrikalarının tanıtılmasıyla Silverstone'daki merkezlerinde de büyük bir değişim dönemi yaşandı. Ancak kapılar açılmış olsa da fabrika hala yenileniyor.

Aston Martin AMR22 front detail

Fotoğraf: Giorgio Piola

Aston Martin AMR22 front detail

McCullough, "Hâlâ fabrikaya her geri döndüğümde fabrikanın değiştiği bir süreçteyiz."

"Üçüncü bina, rüzgar tüneli, gerçekten etkileyici görünüyor ve büyük ilerleme kaydediyor. İkinci bina, ikisi arasında günlük olarak, yükseliyor. Açıkçası bu, sadece bir Formula 1 aracı tasarlamaya, geliştirmeye ve üretmeye odaklanmayan pek çok insan için çok fazla iş demek."

"Son 12-24 ay içinde ekibe yeni insanlar kattık. Yeni insanlar katılmaya devam ediyor. Teknik bir fonksiyon olarak hepimiz birbirimizle çalışmayı öğreniyoruz."

"Hepimiz yönetmelikleri, otomobili öğreniyor ve anlıyoruz. Süreçlerimizi geliştiriyoruz, iyileştirmeye çalışıyoruz. Tüm bu farklı alanlardan girdi alıyoruz. Hem bir grup teknik insan olarak hem de bir şirket olarak çok daha kısa sürede bir şeyler tasarlayıp üretebildiğimiz bir yolculukta olduğumuzu düşünüyorum."

"Her yıl bunları zorluyorsunuz. Ancak şimdi bunları daha sonra da zorlamak için ateş gücüne sahibiz, bu da nihayetinde ön tarafta savaşan bir takım olmanın bir parçası." dedi.

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