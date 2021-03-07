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Formula 1 / Son dakika

Aston Martin: "F1'in sprint yarışıyla alakalı çözmesi gereken sorunlar var"

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Aston Martin F1 takımı, bu sene 3 yarışta uygulanması planlanan sprint yarışı fikrinde hâlâ çözülmesi gereken bazı sorunlar olduğunu düşünüyor.

Aston Martin: "F1'in sprint yarışıyla alakalı çözmesi gereken sorunlar var"

Bir süredir hafta sonunu renklendirmeye çalışan ve çeşitli fikirler ortaya atan F1, sonunda bu sene 3 yarışın sıralamasını belirleyecek olan sprint yarışı fikri için destek buldu.

Bu kapsamda Kanada, İtalya ve Brezilya yarışlarında Cumartesi günü 100 km'lik sıralama yarışı gerçekleştirilecek. Bu sıralama yarışının grid pozisyonları için ise Cuma günü sıralama seansı yapılacak.

En son F1 Komisyonu toplantısında, tüm detayları belirlemesi için bir çalışma grubu kurulması yönünde karar alındı. Bu kapsamda bu yarış için puan, ödül parası ve pilot anlaşmalarına olan etkisi gibi konuların masaya yatırılması planlandı.

Aston Martin'in Teknik Direktörü Andrew Green, teknik açıdan da çözülmesi gereken sorunlar olduğunu ve bunların çözülmesi halinde tam destek vereceklerini söyledi.

Green, "Bununla ilgili kurallara ihtiyacımız var ve henüz bu kuralları öğrenemedik."

"Teklifi gördük ve takımların çoğunun onları incelediğini düşünüyorum ancak şeytan detayda gizlidir ve henüz detaylar ortaya çıkmadı."

"Konuşulması gereken çok fazla nokta var. Etkinlikler arasında araçta değişiklik yapma, ne kadar değişikliğe izin verileceği gibi düşünülmesi gereken birçok şey var."

"Frenler, frenleri değiştirmemize izin verilecek mi? Daha da önemlisi, izin verilen güç ünitesi sayısı ne olacak? Bu konuda seçenekler kilitli. Motorlar tasarlandı ve belli bir tür sezon için dyno çalışması yapıldı. Şimdi ise o aralığın dışına çıkmak oldukça zorlayıcı olacak."

"Yani konuşulması gereken çok fazla şey var. Detaylara inilmesi gereken çok fazla konu var. Bunun gerçekleşmesi için genel bir istek var. Ancak dediğim gibi, şeytan ayrıntıda gizlidir." dedi.

 

Her ne kadar takımlar ilk başta bu planı destekleyici bir tavır sergilese de, pilotlardan bazıları planın arkasındaki mantığı anlamadıklarını söylediler.

Aston Martin F1 pilotu Sebastian Vettel, bu konuda en karşı çıkan isimdi ve bu planın mantıklı olmadığını ve böyle bir yarışın Pazar günkü yarışa olan heyecanı azaltabileceğini söylemişti.

Takım Patronu Otmar Szafnauer de Green'in görüşlerine katıldı ve kesin destekten önce detayları görmeleri gerektiğini, aynı zamanda Vettel'in endişelerini paylaştığını söyledi.

Szafnauer, "Sprint yarışlarını yapmamız için, kuralları doğru bir şekilde ayarlamak çok önemli olacak."

"Kuralları doğru bir şekilde ayarlamazsak, araçlar çoktan tasarlanıp normal sezona göre ayarlandığı için, sprint yarışıyla esas yarışı tehlikeye atabiliriz." dedi.

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Mercedes, F1'deki bütçe sınırını avantajına çevirmeyi planlıyor

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Aston Martin Racing
Editör Luke Smith

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