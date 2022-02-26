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Formula 1 / Haber Haberler

Aston Martin, F1'e güvenlik ve tıbbi araç tedarik etmeye devam edecek

Aston Martin, yeni sezonda 12 yarışta Formula 1'e güvenlik ve tıbbi araç tedarik edecek.

Aston Martin, F1'e güvenlik ve tıbbi araç tedarik etmeye devam edecek
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Aston Martin, geçen yıl fabrika takımı olarak spora geri dönmeninim ardından, Formula 1'le güvenlik ve tıbbi araç tedariği konusunda da anlaşma imzalamıştı.

Bu kapsamda yıl boyunca bu görevi Mercedes'le beraber üstlendiler. Yeni sezonda bu anlaşmanın devam edip etmeyeceği merak konusuydu ve bugün itibariyle anlaşmanın 2022 sonuna kadar uzatıldığı duyuruldu.

Aston Martin güvenlik aracı

Aston Martin güvenlik aracı

Aston Martin, yeni anlaşmayla birlikte 2022 sezonundaki yarışların 12'sinde güvenlik ve tıbbi araç tedarikçisi olacak.

Diğer 11 yarışta ise Mercedes tedarik edecek.

Açıklamaya göre Aston Martin'in tedarikçi olduğu ilk yarış, 8-10 Nisan'daki Avustralya GP olacak.

Güvenlik aracı için Vantage, tıbbi araç için DBX modeli seçildi. Ayrıca araçlar yine zümrüt yeşili rengini taşıyacak.

Mercedes tarafından henüz araç modelleri ve rengi konusunda açıklama gelmedi. Alman üretici, geçen yıl güvenlik ve tıbbi aracı kırmızı renge boyamıştı.

 

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