Aston Martin, F1’de başarıya neden kopyayla ulaşmayacak?

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Takımın 200 milyon dolarlık fabrikasının ilk bölümü mayıs ayında açılacak ve bu, Aston Martin için büyüme yolunda kritik bir adım olacak. Ayrıca, 2023 yılında Fernando Alonso’nun takıma gelişi de gündem maddelerinden biri. Britanyalı ekip için beş yıllık planın üçüncü yılı her açıdan önemli olacak.

Aston Martin, Mercedes ve Red Bull gibi dünya şampiyonlukları kazanmış takımların başarılarını yakalamak istediği için griddeki birçok takımdan yetenekli isimlerle anlaşmış olsa da takımın amacı F1’de başarıyı başkalarını kopyalayarak kazanmak değil. Daha deneyimli takımları yenmenin yolunun orijinal olmaktan geçtiğini vurguluyorlar.

Red Bull’da 15 sene geçirdikten sonra Aston Martin’e teknik direktör olarak geçen Dan Fallows, “Bizim için önemli olan sadece rakiplerimizin yaptıklarını kopyalamadığımızdan emin olmak.”

“Bunun [başkasını kopyalamanın] Red Bull, Mercedes ve Ferrari’yi yenmemize yardımcı olacağını düşünmüyorum. Bu yüzden, bunu yapmak için kendi yolumuzu bulmamız gerekiyor.” yorumlarında bulundu.

Fallows ilerlemenin “zaman alacağını” söyledi ancak yeni fabrikada kaydedilen gelişmenin doğru “momentumu gösterdiğini” söyledi. Takım sahibi Lawrence Stroll ise fabrikanın yalnızca bir F1 takımı gibi değil de Aston Martin gibi hissettirmesini istiyor.

Fallows, ayrıca yeni fabrikanın “gridde öne geçmek ve galibiyet kazanacak seviyeye gelmek” konusunda motivasyon ve enerji bakımınından da çalışanlara iyi geldiğini söyledi.

Aston Martin teknik direktörü, “Bu [fabrika], tam olarak istediğimiz noktaya gelmemizi sağlayacak olan şey. Bu azim, bu motivasyon ve inanç bizim oraya gelmemizi sağlayacak.” dedi.

Aston Martin Silverstone factory tour Photo by: Dom Romney / Motorsport Images

Fakat Silverstone merkezli takımın işleri kendi yollarında istemeleri başkalarıyla çalışmak ve onlardan ilham almak konusunda çekinecekleri anlamına gelmiyor. Eski adıyla Racing Point’in Mercedes’ten bazı araç parçalarını almasıyla 2020’de büyük bir tartışma yaratan “Pembe Mercedes” olayı gündeme gelmişti ancak takım Mercedes ile olan ilişkilerine devam edecek çünkü Fallows, bunun büyük fayda sağlayacağını düşünüyor.

Fallows, “Geleceğe doğru ilerlerken ve kendi projelerimizi kendi yollarımızla yaparken bunları en az diğerleri kadar iyi yapmalıyız.”

“Bu kararları almayı düşünmeden önce bu [projeleri] yapabilecek hale gelmeliyiz.” diye ekledi.

Diğer takımlardan gelen yeteneklerden Alonso’dan sonra en yüksek profilli isim olan Fallows ve diğer yeni gelenler arasında doğal bir düşünce aktarım süreci olacak ve bunun uzun vadede, Aston Martin’in gideceği yolu bulmasında faydalı olması bekleniyor.

Fallows, “İlerleyeceğimiz yol konusunda ileri görüşlüyüz. Ben Red Bull’dan geliyorum ve Mercedes ya da diğer takımlardan gelen kişiler de var. Ayrıca Fernando da çok çeşitli deneyimlere sahip.”

“Hep aynı yolu kullanmayacağımızı biliyoruz. Eğer bize herhangi bir deneyimle katkıda bulunursa bunu kesinlikle değerlendireceğiz.” diye konuştu.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR22 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

2023 yaklaşırken Aston Martin için en dikkat çeken anlaşma Alonso ile olsa da Red Bull ile şampiyonluk kazanmak konusunda en fazla ve en taze deneyime sahip olan isim Fallows.

Fallows, Red Bull’un bu kadar iyi olmasının sebebinin her taşın altına bakılmasını vurgulayan yaklaşımları sayesinde “büyük zafiyetleri olan bir alan bulunmaması” olduğunu söyledi. Bu, Fallows’un gurur duyduğu bir konu ve Aston Martin’in teknik ekibinde de bunun önemli bir değer olacağını söyledi.

Fallows, “Önemli olan mesaj, yaptığınız şeyde hiçbir delik olmadığından emin olmak. Performansınızın düşmesine neden olacak hiçbir şey olmamalı.” ifadelerini kullandı.