Aston Martin F1, yaklaşık 250 kişi daha işe alacak

Aston Martin bu yıl Racing Point'in yerine Formula 1'e geri dönmüş ve takıma finansal anlamda önemli yatırımlar yapmaya başlamıştı.

Takım şu anda altyapısını geliştiriyor ve aynı zamanda yeni bir fabrika inşa ediyor ki bu fabrika, öncesine kıyasla çok daha gelişmiş bir fabrika olacak.

Fakat aynı zamanda personel tarafında da diğer takımlara kıyasla daha az kişi çalıştırıyorlar ve bundan ötürü o tarafta da bazı çalışmalar mevcut.

Şu anda takım içerisinde 550 civarı personel var ve yakında bu sayının 800'e kadar çıkarılması hedefleniyor.

Konu hakkında konuşan Szafnauer, "Son yıllarda takıma önemli miktarda insan getirdik. Yeni fabrika yapılıyor ki zaten inşasına başladık ve daha da fazla insanı işe almak için oldukça büyük bir programımız mevcut."

“Şu anda yaklaşık 535 çalışanımız var ve 800 civarında veya bütçe sınırı altında en doğru sayı neyse oraya ulaşacağız. Şu anda bu konu üzerinde stratejik olarak çalışmalar yürütüyoruz. Aston Martin Racing için çalışmak isteyen, en üst seviyede rekabet arayan ve benzer düşünce yapısına sahip insanları işe almaya çalışıyoruz."

"Şu anda işe alım sürecimiz gayet iyi gidiyor." dedi.

Szafnauer, bu yıl ön tarafla aralarındaki fark büyük olsa bile bunu kapamaya çalışmaları gerektiğini dile getirdi.

Szafnauer, "Öndeki takımlarla, arkadaki takımlar arasında büyük bir fark var. Sezonun geri kalanı için iyi bir iş çıkarmalı, biraz daha güncelleme getirmeli, aracımızı daha iyi anlamalı ve sürücüleri daha da rahat ettirerek orta grupta mümkün olduğunca iyi sonuçlar almak için elimizden geldiğince mücadele etmeliyiz."

"Beşinci olmak dahi kolay olmayacak ancak elimizden gelenin en iyisini yapacağız " dedi.

Aston Martin, Bakü'de gerçekleştirilen yarışta Sebastian Vettel ile ikinci olmuş ve bu yılki ilk podyumunu yakalamıştı.