Aston Martin F1 takımı, hisselerinin bir kısmını Arctos Partners'a sattı

Kesin rakamlar açıklanmamış olsa da, Aston Martin Las Vegas Grand Prix'si öncesinde Arctos Partners'ın 'takımın holding şirketi AMR Holdings GP Limited'in azınlık hisselerini' satın aldığını bildirdi. Anlaşmanın 2023 yılı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Financial Times'a göre bu yatırım, takıma 1 milyar sterlin değer biçiyor. Bu yılın başlarında Alpine, F1 takımındaki %24'lük hissesini aktörler ve Wrexham AFC'nin sahipleri Ryan Reynolds ve Rob McElhenney'in de dahil olduğu bir konsorsiyuma satmış ve bu da Enstone takımının 725 milyon sterlin değerinde olmasına denk gelmişti.

Arctos Partners, Aston Martin'e 'derin spor endüstrisi bilgisi ve sürekli büyümesini desteklemek için güçlü bir etkili ilişkiler ağı' sağlayacak. Ağustos ayında, özel sermaye şirketinin Fransız futbol kulübü Paris Saint-Germain'in azınlık hisselerini almak için de çalıştığı bildirildi.

Takım sahibi Lawrence Stroll, bu konuda şunları söyledi: "Arctos Partners'ı Aston Martin Formula 1 Takımı'nın yeni ortağı ve azınlık hissedarı olarak duyurmaktan mutluluk duyuyorum."

"Önde gelen birçok spor branşının yatırımcısı olan Arctos, sektörde derin bir bilgi birikimine sahip ve Aston Martin'in böylesine prestijli bir portföye katılacak olmasından büyük heyecan duyuyorum."

"Takımımız bu sezon sekiz podyum derecesi ve takım olarak elde ettiğimiz en yüksek puanla muazzam bir başarı elde etti, ancak daha büyük şeyler başarmak istiyoruz."

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images Logo on the nose of the Aston Martin celebrating 110 years of the marque

"Dünya standartlarında bir Formula 1 takımı kurmaya devam ederken Arctos bu projenin potansiyelini ve değerini görüyor."

"Ultra lüks markamız için vizyonumuzu paylaşıyorlar ve beklentileri konusunda son derece tutkulular."

"Altyapıya, çalışanlara ve süreçlere yatırım yapıyoruz. Arctos'un operasyonel uzmanlığı ve stratejik deneyimiyle takımımıza güç katmak için mükemmel bir zaman."

"Birlikte bu ekibi ileriye taşımaya ve daha da parlak ve başarılı bir gelecek inşa etmeye devam edeceğiz."

Aston Martin F1 takımının geleceği son haftalarda spekülasyon konusu oldu. Söylentilerin çoğu, Stroll'un 2018'de satın aldığı (o zamanki adıyla Force India, Racing Point olarak değiştirildi) ve 2021'de Aston Martin olarak yeniden markalaştırdığı ekibin tamamen satışını araştırıp araştırmadığıyla ilgiliydi.

Ancak Arctos Partners bunu Stroll ile 'uzun vadeli bir ortaklığın' başlangıcı olarak görüyor.

Yönetici ortak Doc O'Connor şunları söyledi: "Aston Martin ile işbirliği yapmayı dört gözle bekliyoruz. Bu fırsatı Lawrence ve tüm takımla uzun vadeli bir ortaklığın başlangıcı olarak görüyoruz."

"Bu yatırım, firmamızın Kuzey Amerika ve Avrupa'da önde gelen spor markalarını desteklemeye odaklanan stratejisiyle oldukça uyumlu."

"Takımın erişimini ve markasını geliştirmek için, tescilli nicel araştırma ve veri bilimi platformumuzdan elde edilen sektör istihbaratı da dahil olmak üzere kapsamlı kaynaklar sağlayacağız."