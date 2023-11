Aston Martin F1 takımı, hisselerinin bir kısmını Arctos Partners'a sattı

Kesin rakamlar açıklanmamış olsa da, Aston Martin Las Vegas Grand Prix'si öncesinde Arctos Partners'ın 'takımın holding şirketi AMR Holdings GP Limited'in azınlık hisselerini' satın aldığını bildirdi. Anlaşmanın 2023 yılı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Financial Times'a göre bu yatırım, takıma 1 milyar sterlin değer biçiyor. Bu yılın başlarında Alpine, F1 takımındaki %24'lük hissesini aktörler ve Wrexham AFC'nin sahipleri Ryan Reynolds ve Rob McElhenney'in de dahil olduğu bir konsorsiyuma satmış ve bu da Enstone takımının 725 milyon sterlin değerinde olmasına denk gelmişti.

Arctos Partners, Aston Martin'e 'derin spor endüstrisi bilgisi ve sürekli büyümesini desteklemek için güçlü bir etkili ilişkiler ağı' sağlayacak. Ağustos ayında, özel sermaye şirketinin Fransız futbol kulübü Paris Saint-Germain'in azınlık hisselerini almak için de çalıştığı bildirildi.

Takım sahibi Lawrence Stroll, bu konuda şunları söyledi: "Arctos Partners'ı Aston Martin Formula 1 Takımı'nın yeni ortağı ve azınlık hissedarı olarak duyurmaktan mutluluk duyuyorum."

"Önde gelen birçok spor branşının yatırımcısı olan Arctos, sektörde derin bir bilgi birikimine sahip ve Aston Martin'in böylesine prestijli bir portföye katılacak olmasından büyük heyecan duyuyorum."

"Takımımız bu sezon sekiz podyum derecesi ve takım olarak elde ettiğimiz en yüksek puanla muazzam bir başarı elde etti, ancak daha büyük şeyler başarmak istiyoruz."

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Logo on the nose of the Aston Martin celebrating 110 years of the marque