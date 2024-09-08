Aston Martin F1 takımı, büyük yatırımlar almaya hazırlanıyor!
Aston Martin Formula 1 takımının iki yeni hissedarı aracılığıyla büyük bir yatırım almaya hazırlandığı iddia edildi.
Aston Martin factory first day
Fotoğraf: Aston Martin
Aston Martin F1 takımının, iki yeni hissedarı olacak bir yatırım firması ve bir girişim sermayesi fonu aracılığıyla önemli bir yeni yatırım almak üzere olduğu tahmin ediliyor.
Aston Martin F1 takımı iki yeni hissedar kazanmaya hazırlanırken, anlaşmanın yakında onaylanması bekleniyor.
Sky News'e göre, Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir yatırım şirketi olan HPS Investment Partners ve bir risk sermayesi fonu olan Accel'in Silverstone takımının holding şirketine yüz milyonlarca sterlin yatırmak üzere olduğuna inanılıyor.
Bu işlemle F1 takımının değerinin 1,5 milyar ila 2 milyar sterlin arasında artacağı öne sürülüyor. Holding şirketinin hisse fiyatı son 12 ayda yarıdan fazla değer kaybetti.
HPS Investment Partners'ın yönetiminde 115 milyar dolar civarında varlık bulunuyor ve 10 milyar doların üzerinde bir değerleme ile New York Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmesi bekleniyor.
Accel ise Deliveroo, Spotify ve Monzo gibi şirketlere yatırım yaptı. En çok Facebook'un ilk yatırımcılarından biri olmasıyla tanınan şirket, Mercedes F1 takımının sponsoru Crowdstrike ile de ortaklık kurdu.
Aston Martin F1 takımının çoğunluk sahibi Lawrence Stroll, geçen yıl küçük bir hissesini spor alanında uzmanlaşmış bir özel sermaye yatırımcısı olan Arctos Partners'a sattı.
Lawrence Stroll, Owner, Aston Martin F1 Team
Fotoğraf: Alexander Trienitz / Motorsport Images
Habere göre, bu yeni satışla birlikte iki firma Aston Martin F1 takımının ana şirketinin %20 ila %25'ini satın alabilir.
Aston Martin 2021 yılında, daha önce Racing Point adı altında yarışan takımı devralarak F1 gridine katılmıştı.
Stroll, bu yıl açılan ve bu hafta başında faaliyete geçen kendi rüzgar tüneline sahip son teknoloji ürünü yeni bir fabrika ile projeye büyük yatırım yaptı.
RacingNews365 ayrıca Silverstone merkezli ekibin önümüzdeki hafta ünlü otomobil tasarımcısı Adrian Newey'in gelişini duyuracağını da anlıyor.
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Ali Türkkan ve Burak Erdener JWRC’de dünya üçüncüsü oldu
Jordan: Perez'i kovmamaları Red Bull'a pahalıya mâl olacak"
Marko, Verstappen'in Red Bull'daki geleceği hakkında konuşmayı reddetti
Norris: "Antonelli, F1'deki en iyi pilotlardan biri olan Russell'dan çok şey öğrenebilir"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar