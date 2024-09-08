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Formula 1 Azerbaycan GP

Aston Martin F1 takımı, büyük yatırımlar almaya hazırlanıyor!

Aston Martin Formula 1 takımının iki yeni hissedarı aracılığıyla büyük bir yatırım almaya hazırlandığı iddia edildi.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Aston Martin factory first day

Aston Martin factory first day

Fotoğraf: Aston Martin

Aston Martin F1 takımının, iki yeni hissedarı olacak bir yatırım firması ve bir girişim sermayesi fonu aracılığıyla önemli bir yeni yatırım almak üzere olduğu tahmin ediliyor.

Aston Martin F1 takımı iki yeni hissedar kazanmaya hazırlanırken, anlaşmanın yakında onaylanması bekleniyor.

Sky News'e göre, Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir yatırım şirketi olan HPS Investment Partners ve bir risk sermayesi fonu olan Accel'in Silverstone takımının holding şirketine yüz milyonlarca sterlin yatırmak üzere olduğuna inanılıyor.

Bu işlemle F1 takımının değerinin 1,5 milyar ila 2 milyar sterlin arasında artacağı öne sürülüyor. Holding şirketinin hisse fiyatı son 12 ayda yarıdan fazla değer kaybetti.

HPS Investment Partners'ın yönetiminde 115 milyar dolar civarında varlık bulunuyor ve 10 milyar doların üzerinde bir değerleme ile New York Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem görmesi bekleniyor.

Accel ise Deliveroo, Spotify ve Monzo gibi şirketlere yatırım yaptı. En çok Facebook'un ilk yatırımcılarından biri olmasıyla tanınan şirket, Mercedes F1 takımının sponsoru Crowdstrike ile de ortaklık kurdu.

Aston Martin F1 takımının çoğunluk sahibi Lawrence Stroll, geçen yıl küçük bir hissesini spor alanında uzmanlaşmış bir özel sermaye yatırımcısı olan Arctos Partners'a sattı.

Lawrence Stroll, Owner, Aston Martin F1 Team

Lawrence Stroll, Owner, Aston Martin F1 Team

Fotoğraf: Alexander Trienitz / Motorsport Images

Habere göre, bu yeni satışla birlikte iki firma Aston Martin F1 takımının ana şirketinin %20 ila %25'ini satın alabilir.

Aston Martin 2021 yılında, daha önce Racing Point adı altında yarışan takımı devralarak F1 gridine katılmıştı.

Stroll, bu yıl açılan ve bu hafta başında faaliyete geçen kendi rüzgar tüneline sahip son teknoloji ürünü yeni bir fabrika ile projeye büyük yatırım yaptı.

RacingNews365 ayrıca Silverstone merkezli ekibin önümüzdeki hafta ünlü otomobil tasarımcısı Adrian Newey'in gelişini duyuracağını da anlıyor.

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