Resmi: Aston Martin F1, isim sponsoru olarak Cognizant ile anlaştı

Silverstone merkezli takım böylece Racing Point ile özdeşleşmiş ve önceki ana sponsor olan BWT'nin rengi olan pembe renk düzenini kaybetmiş olacak.

İsim değişikliğine giden takımın Britanya yarışlarının simgesi olan yeşil renk düzeni ile yarışması bekleniyor, bu açıklama ise Mart ayında yapılacak.

Aston ve Cognizant arasında yapılan çok yıllık sözleşmenin dedikoduları Abu Dhabi GP hafta sonunda çıkmıştı, daha sonrasında ise Cognizant pek çok potansiyel partner ile görüşmede olduğunu açıklamıştı.

1994 yılında bulunan Cognizant, en son yapılan Fortune 500 listesinde 194. sırada kendisine yer buldu ve 2019 yılında £16.8 milyarlık hasılata sahipti. Şirket, dünya çapında 300.000 kadar çalışana sahip ve Hindistan ile güçlü bağları bulunmakta.

Cognizant'ın spor çevresindeki ilk partnerliği Aston Martin ile olmayacak, şirket aynı zamanda Birleşik Krallık Futbol Birliği ile de güçlü bağlara sahip.

Aston Martin, Cognizant'ın "gerçek bir amacı olan hakiki bir dijital değişim partneri" olacağını belirtti.

Takım patronu Lawrence Stroll'ün açıklamaları şu şekilde: "60'tan fazla senenin ardından Aston Martin'in F1'e geri dönüşü, sporun tarihinde büyük bir mihenk taşı oldu."

"Herkes Aston Martin'in neyi temsil ettiğini biliyor, ancak F1 takımı sayesinde markamız niteliğini yeni yerlere taşıma fırsatına, takımın önceki hallerinin temelinde güçlü yapı kurmamıza sahip olacak."

"Takımın hayatındaki bu yeni bölüme Cognizant'ın desteği ile başlamaktan dolayı çok gururluyum. Dijital devrimin sürdüğü bugünün dünyasında, Aston Martin'i sporun en iyi takımlarından biri yapma konusundaki çabamızda bizimle çalışabilecek daha değerli veya daha uygun bir partner düşünemiyorum."

Takım müdürü Otmar Szafnauer, bu anlaşmanın isim sponsorluğunun ötesinde olduğunun altını çizdi.

Aston Martin Cognizant F1 Team logo Fotoğraf: Aston Martin Racing

"İnovasyon ve teknoloji, tüm F1 takımları için merkezde bulunan iki destekçidir ve bu uzun süreli partnerlik, marka tanıtımının da ötesinde olan bir şey."

"Yeni fabrikanın üretim aşamasında olması ile beraber, Cognizant'ın deneyimi ve kaynakları bizim IT operasyonlarımızın tamamında büyük bir değer sağlayacak ve pist üzerindeki performansımıza oldukça değerli katkılar getirecek."

Cognizant CEO'su Brian Humphries ise "Markalarımızın pek çok ortak noktası var. Her iki şirket birden oldukça yenilikçi, ileriye bakan, hızlı hareket etmeyi seven, odaklanmış ve önde liderlik eden şirketler."

"Bugünün gelişmiş teknolojilerinin inanılmaz gücünün ve kendine özel müşteri deneyimlerine uygun ayarlamaları nasıl yapabileceğimizin farkındayız. Kurulan ortaklığın getireceği derin fırsatların sonuçlarını heyecanla bekliyoruz." açıklamalarında bulundu.

Anlaşılana göre BWT, artık takımın isim sponsoru olmayacak olsa da başka bir sponsorluk ihtimali rafa kalkmış değil.

BWT, 2017 sezonunun başında, o zamanki adıyla Force India takımı ile F1'e girdi. Daha sonrasında 2018'in yazında Stroll tarafından alınan takım ile yollarını devam ettiren BWT, takım ile olan birlikteliğini 2020'nin sonuna kadar devam ettirdi.