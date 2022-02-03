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Formula 1 Haberler

Aston Martin F1, Aramco ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Suudi Arabistanlı petrol ve doğalgaz şirketi Aramco, Perşembe günü Aston Martin takımıyla isim sponsorluğu anlaşması imzaladığını duyurdu.

Aston Martin F1, Aramco ile sponsorluk anlaşması imzaladı
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
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Taraflar uzun vadeli bir stratejik ortaklık anlaşmaya imza attılar. Anlaşma pek çok konuyu içeriyor. Bunlardan ilki, Aramco'nun takımın yeni isim sponsoru olacak olması gibi görünüyor.

Bundan böyle takımın adı "Aston Martin Aramco Cognizant Formula 1 Team" olacak.

Suudi Arabistanlı petrol devi, işbirliğinin bir parçası olarak İngiliz ekibinin yakıt ve madeni yağ tedarikçisi olacak. Taraflar arasındaki anlaşma çok yıllık olduğu için, ortaklık da uzun vadeli olacak.

Takımın açıklamasına göre; bu anlaşma sponsorluk haklarını, lisans anlaşmasını , sürdürülebilir yakıtlar, gelişmiş yağlar ve araçlarda metal olmayan malzemeler konusunda ortak bir araştırma ve gelişim projesini kapsıyor. Taraflar, yol araçlarında da birlikte çalışacaklar.

Aramco'nun halihazırda Formula 1'in kendisiyle sponsorluk anlaşması var ve sezon boyunca pistin kenarlarındaki tabelalarda Aramco logoları yer alıyor.

Takım sahibi Lawrence Stroll, "Formula 1'de kazanmak için yarışıyoruz. Bu nedenle, hedeflerimize ulaşmamıza ve Formula 1 şampiyonluğunu kazanmamıza yardımcı olacak teknik güce sahip Aramco'yu ortağımız olarak açıklamaktan mutluluk duyuyorum."

"Tarihi ortaklığımız, takımı Formula 1'de lider ve kazanan bir güç haline getirip, Aramco ürünlerinin sürdürülebilirliğini ve performansını sergileme hedefimizin boyutunu net şekilde gösteriyor." dedi.

Aramco'dan Mohammed Al Qahtani ise, "Amacımız, küresel otomotiv sektörüne birinci sınıf yakıtlar ve yağlayıcılar tedarik etmek. Aston Martin ekibiyle olan bağlantımız, yüksek kaliteli ürünlerimiz hakkında farkındalık yaratmaya yardımcı olacak." dedi.

Aston Martin, 2022 Formula 1 aracını 10 Şubat'ta düzenlenecek lansmanla tanıtacak.

Aramco logoları da yeni sezonda AMR22 aracı üzerinde epeyce yer kaplayacak gibi görünüyor.

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