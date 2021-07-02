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Aston Martin, F1 aracının yeşil rengini daha dikkat çekici bir hale getirmek istiyor

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

Aston Martin, rakiplerinin benzer araçlarıyla karıştırılmamak için kendi Formula 1 araçlarının yeşil rengini daha dikkat çekici bir hale getirmek istiyor.

Aston Martin, F1 aracının yeşil rengini daha dikkat çekici bir hale getirmek istiyor

Silverstone merkezli takım, bu sezonki renk düzenini Britanyalı markanın ikonik yeşil rengiyle değiştirdi.

Ancak koyu yeşil, AMR21'in televizyonda bazen diğer araçlara, özellikle de siyah Mercedes'e benzer görünmesine neden oluyor.

Bu haftanın başında takımın eski isim sponsoru BWT’nin CEO’su Andreas Weissenbacher, takımın göze çarpan pembe rengine dönmesini istediğini belirtmişti.

Speedweek’e verdiği demeçte Weissenbacher, “Aston Martin patronu Lawrence Stroll, kalbimi kırdığını biliyor. Aston Martin pembe olsaydı, isim sponsoru Cognizant bundan daha memnun olurdu çünkü tanınma değeri çok daha yüksek olurdu.”

“İşletmecilik bakış açısından bu yanlıştı. Tarihsel olarak yeşil renk, birçok anlamda kesinlikle anlaşılabilir bir şey ama benim için durum böyle değil. Televizyondan izlediğinizde, Aston Martin hiç göze çarpmıyor."

Aston Martin takım patronu Otmar Szafnauer ise yeşil renkten geri dönüş olmayacağı ve kesinlikle pembe renk düzenine geri dönülmeyeceği konusunda kararlı.

Ancak, aracın televizyondaki görüntüsünün bir sorun yarattığını ve bu nedenle, renk düzeninin ele almak isteyecekleri bir problem olduğunu kabul ediyor.

Avusturya Grand Prix’sinde verdiği demeçte Szafnauer, “Bence yeşil renk kesinlikle bize uyuyor. Güneşin altında çok güzel görünen bir renk ve gerçekte de öyle görünüyor.”

“Fakat bence, yeşil rengi kaybetmeden televizyonda daha fazla dikkat çekmesi için çalışmalıyız.”

“Bunu yapabilir miyiz bilmiyorum ama bu ele alacağımız bir konu çünkü televizyonda diğer koyu renkli araçlardan farklı göründüğümüze emin olmalıyız.” dedi.

BWT, Aston Martin'in sponsoru olarak kaldığı için araçta pembe çizgiler bulunuyor ve Szafnauer, ne kadar para teklif edilirse edilsin takımın yeşil rengi terk etmeyeceğini söylüyor.

"Aston Martin Cognizant F1 takımını, Aston Martin adıyla ve Aston Martin'in geleneksel yeşil rengiyle büyütüyoruz. Yeşil rengin kalacağını düşünüyorum.”

"Ferrari, kırmızıdır. Aston Martin, yeşil.”

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21

Photo by: Erik Junius

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