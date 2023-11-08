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Aston Martin: "Ev ödevimizi yaptık ve geri dönmeyi başardık"

Fernando Alonso, Brezilya'da Sergio Perez'i geride bırakmayı başararak podyum elde etti ve Aston Martin'in üzerindeki kara bulutları dağıttı.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
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Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 3rd position, sprays Champagne from the podium

Mexico City'deki yarış, Amerika'daki yükseltme paketinin beklenen iyileştirmeleri sağlamaması nedeniyle takım için korkunç bir olay olmuştu.

Sprint herhangi bir sonuç vermese de, Aston Brezilya'daki yarışa üçüncü ve dördüncü sırada başlama hakkı elde etti ve Alonso, Perez ile podyum savaşı vererek sonunda bu mücadeleden galip ayrılan kişi oldu.

Takım patronu Mike Krack, Hollanda Grand Prix'sinden bu yana ilk kez podyuma çıktıkları için oldukça memnundu.

Krack, "Gelecek yıl için bazı şeyler denememiz gerektiğini açıkça söyledik ve son birkaç yarışta da bunu yaptık."

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Takımı, 3. sıra, Lance Stroll, Aston Martin F1 Takımı, Aston Martin takımı yarıştan sonra kutlama yapıyor

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Takımı, 3. sıra, Lance Stroll, Aston Martin F1 Takımı, Aston Martin takımı yarıştan sonra kutlama yapıyor

"Buraya geldiğimizde şunu söyledik: 'Bu yıl çalıştırdıklarımız arasında en iyi paket hangisi?' ve ardından doğru olduğunu düşündüğümüz paketi seçtik."

"Bu bir karışım gibi, çünkü birleştirdiğimiz bir dizi parça var ve birçok kez araçların çok karmaşık olduğunu, aracın farklı alanlarının nasıl çalıştığını ve birbirleriyle nasıl etkileşime girdiklerini gerçekten anlamamız gerektiğini söyledim."

"Bu dış dünya ile ilgili değil, kendimizle ilgili."

"Gelecek yıl için mümkün olduğunca çok şey öğrenmek istedik ama tabii ki sonuçlardan ödün vermiş olduk."

"Zor birkaç yarış geçirdikten sonra şöyle dedik: 'Tamam, elimizdeki en iyi şey nedir ve bunu nasıl başarabiliriz?'"

"Ev ödevimizi yaptık ve geri dönmeyi başardık." dedi.

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