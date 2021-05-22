Aston Martin: ''Esnek kanat önlemleri, bazı F1 takımlarına 0.5 saniyeye mâl olabilir''

Red Bull, Ferrari, Alpine ve Alfa Romeo da dahil olmak üzere birçok takım, düzlük hızını artırabilmek için kanatlarını esnetmelerini sağlayacak akıllıca geliştirilmiş aero tasarımlar kullanıyordu.

Ancak FIA, bu tasarımların, hareketli aerodinamik cihazları yasaklayan kuralları çiğnediği konusunda endişeli ve bu yüzden de Fransa Grand Prix'sinden itibaren daha zorlu arka kanat testleri yapmaya başlayacaklar.

Esnek kanadın tur başına sağladığı ek süreden tam olarak emin olunmasa da, Aston Martin takım patronu Otmar Szafnauer, bazı pistlerde bu sürenin yarım saniyeye kadar çıkabileceğini söyledi.

Ayrıca esnek kanadın, tamamen farklı sürüklenme seviyelerine sahip olan düşük eğimli araçlara kıyasla yüksek eğimli araçlar için daha değerli olduğunu düşünüyor.

Szafnauer, ''Bu, çok özel bir pist. [Esnek kanatlar] bazı pistlerde hiç yardım etmiyor, bazılarındaysa yardım ediyor.''

''Bence bu, düşük eğimli araçların biraz lehine çıkacak. Belki, tur başına ortalama birkaç 0.1 saniye veya benzeri bir şey."

"Bunun size hiç fayda getirmediği pistler var ve bazılarında da neredeyse 0.5 saniye getirebiliyor.'' dedi.

Aston Martin, yaptıkları ilk analizlerin arka kanatlarını yeni testler için değiştirmeleri gerekmediği yönünde olduğunu söyledi.

Szafnauer aynı zamanda, yeni testlerin Fransa Grand Prix'sine geciktirilmesi konusunda Mercedes ve McLaren'ın bakış açısını destekledi.

Aston Martin takım patronu, bu gecikme payının çok uzun olduğunu ve takımların arka kanatlarının esneklik seviyesini çabucak sağlamlaştırabilecek kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

''Tam olarak doğru miktarda esneyen, testleri geçebilen ancak yine de esneyen bir kanat yapmak biraz çaba alır. Ancak hiç esnemeyen bir kanat yapmak, hiç çaba gerektirmez ve çok hızlı şekilde yapılabilir.''

Szafnauer aynı zamanda, Aston Martin gibi düşük eğimli takımları etkileyen aero kuralları değişikliklerinin bu sezon getirilmesi için FIA'yla olan tartışmalarda memnun edici sonuçlara vardıklarını açıkladı.

''Bence bu konuya nokta konuldu. Bu sürecin nasıl işlediğini anlamak için iyi konuşmalarımız ve tartışmalarımız oldu. Bence, bundan sonrasında bir pürüz çıkmayacak.''