Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Schumacher, Monako GP sıralamalarına katılamayacak
Formula 1 / Monako GP Haberler

Aston Martin: ''Esnek kanat önlemleri, bazı F1 takımlarına 0.5 saniyeye mâl olabilir''

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Aston Martin, FIA'nın yakın zamanda getireceği esnek kanat önlemlerinin, bazı Formula 1 takımlarına tur başına 0.5 saniyeye mâl olabileceğini düşünüyor.

Aston Martin: ''Esnek kanat önlemleri, bazı F1 takımlarına 0.5 saniyeye mâl olabilir''

Red Bull, Ferrari, Alpine ve Alfa Romeo da dahil olmak üzere birçok takım, düzlük hızını artırabilmek için kanatlarını esnetmelerini sağlayacak akıllıca geliştirilmiş aero tasarımlar kullanıyordu.

Ancak FIA, bu tasarımların, hareketli aerodinamik cihazları yasaklayan kuralları çiğnediği konusunda endişeli ve bu yüzden de Fransa Grand Prix'sinden itibaren daha zorlu arka kanat testleri yapmaya başlayacaklar.

Esnek kanadın tur başına sağladığı ek süreden tam olarak emin olunmasa da, Aston Martin takım patronu Otmar Szafnauer, bazı pistlerde bu sürenin yarım saniyeye kadar çıkabileceğini söyledi.

Ayrıca esnek kanadın, tamamen farklı sürüklenme seviyelerine sahip olan düşük eğimli araçlara kıyasla yüksek eğimli araçlar için daha değerli olduğunu düşünüyor.

Szafnauer, ''Bu, çok özel bir pist. [Esnek kanatlar] bazı pistlerde hiç yardım etmiyor, bazılarındaysa yardım ediyor.''

''Bence bu, düşük eğimli araçların biraz lehine çıkacak. Belki, tur başına ortalama birkaç 0.1 saniye veya benzeri bir şey."

"Bunun size hiç fayda getirmediği pistler var ve bazılarında da neredeyse 0.5 saniye getirebiliyor.'' dedi.

Aston Martin, yaptıkları ilk analizlerin arka kanatlarını yeni testler için değiştirmeleri gerekmediği yönünde olduğunu söyledi.

Szafnauer aynı zamanda, yeni testlerin Fransa Grand Prix'sine geciktirilmesi konusunda Mercedes ve McLaren'ın bakış açısını destekledi.

Aston Martin takım patronu, bu gecikme payının çok uzun olduğunu ve takımların arka kanatlarının esneklik seviyesini çabucak sağlamlaştırabilecek kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

''Tam olarak doğru miktarda esneyen, testleri geçebilen ancak yine de esneyen bir kanat yapmak biraz çaba alır. Ancak hiç esnemeyen bir kanat yapmak, hiç çaba gerektirmez ve çok hızlı şekilde yapılabilir.''

Szafnauer aynı zamanda, Aston Martin gibi düşük eğimli takımları etkileyen aero kuralları değişikliklerinin bu sezon getirilmesi için FIA'yla olan tartışmalarda memnun edici sonuçlara vardıklarını açıkladı.

''Bence bu konuya nokta konuldu. Bu sürecin nasıl işlediğini anlamak için iyi konuşmalarımız ve tartışmalarımız oldu. Bence, bundan sonrasında bir pürüz çıkmayacak.''

paylaşım
yorumlar
Schumacher, Monako GP sıralamalarına katılamayacak

Önceki haber

Schumacher, Monako GP sıralamalarına katılamayacak
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Monako GP
Editör Jonathan Noble

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Monako GP 3. antrenman: Verstappen, Sainz'ın 0.047 saniye önünde lider!

1s
2
Formula 1

Aston Martin: ''Esnek kanat önlemleri, bazı F1 takımlarına 0.5 saniyeye mâl olabilir''

31 dk
3
Formula 1

Schumacher, Monako GP sıralamalarına katılamayacak

1s
4
Formula 1

Geri dönüş hakkında Rosberg: ''Para beni motive edemez''

17s
5
Formula 1

Formula 1'deki esnek kanatlar nedir ve takımlar neden onları kullanırlar?

4s
Son Haberler
Aston Martin: ''Esnek kanat önlemleri, bazı F1 takımlarına 0.5 saniyeye mâl olabilir''
F1

Aston Martin: ''Esnek kanat önlemleri, bazı F1 takımlarına 0.5 saniyeye mâl olabilir''

31dk
Schumacher, Monako GP sıralamalarına katılamayacak
F1

Schumacher, Monako GP sıralamalarına katılamayacak

1s
Monako GP 3. antrenman: Verstappen, Sainz'ın 0.047 saniye önünde lider!
F1

Monako GP 3. antrenman: Verstappen, Sainz'ın 0.047 saniye önünde lider!

1s
Canlı anlatım: Monako GP 3. antrenman seansı
F1

Canlı anlatım: Monako GP 3. antrenman seansı

2s
Pirelli, Avusturya'daki yarışlara farklı lastikler götürecek
F1

Pirelli, Avusturya'daki yarışlara farklı lastikler götürecek

3s
Son Videolar
Mercedes F1 fabrika turu! 08:01
Formula 1
1s

Mercedes F1 fabrika turu!

İspanya GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
9 May 2021

İspanya GP grid pozisyonları

F1 padoğu, gizli oy talebi hakkında ne düşünüyor? 03:51
Formula 1
6 May 2021

F1 padoğu, gizli oy talebi hakkında ne düşünüyor?

Grand Prix Greats – 2021 Portekiz GP en iyi fotoğraflar 02:22
Formula 1
4 May 2021

Grand Prix Greats – 2021 Portekiz GP en iyi fotoğraflar

F1: Hamilton bu sene 2. zaferini aldı 00:45
Formula 1
3 May 2021

F1: Hamilton bu sene 2. zaferini aldı

Jonathan Noble Daha fazlası
Jonathan Noble
Esnek kanatlar için protesto tehdidi ne kadar gerçekçi?
Formula 1

Esnek kanatlar için protesto tehdidi ne kadar gerçekçi?

Alfa Romeo: "FIA'nın esnek kanat önlemleri şaka gibi"
Formula 1

Alfa Romeo: "FIA'nın esnek kanat önlemleri şaka gibi"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Çok Okunanlar Bugün

Monako GP 3. antrenman: Verstappen, Sainz'ın 0.047 saniye önünde lider!
Formula 1 Formula 1

Monako GP 3. antrenman: Verstappen, Sainz'ın 0.047 saniye önünde lider!

Aston Martin: ''Esnek kanat önlemleri, bazı F1 takımlarına 0.5 saniyeye mâl olabilir''
Formula 1 Formula 1

Aston Martin: ''Esnek kanat önlemleri, bazı F1 takımlarına 0.5 saniyeye mâl olabilir''

Schumacher, Monako GP sıralamalarına katılamayacak
Formula 1 Formula 1

Schumacher, Monako GP sıralamalarına katılamayacak

Geri dönüş hakkında Rosberg: ''Para beni motive edemez''
Formula 1 Formula 1

Geri dönüş hakkında Rosberg: ''Para beni motive edemez''

Formula 1'deki esnek kanatlar nedir ve takımlar neden onları kullanırlar?
Formula 1 Formula 1

Formula 1'deki esnek kanatlar nedir ve takımlar neden onları kullanırlar?

Ferrari, "esnek kanat" iddialarını kabul etti
Formula 1 Formula 1

Ferrari, "esnek kanat" iddialarını kabul etti

Verstappen: "Biraz değil, çok yavaşız"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Biraz değil, çok yavaşız"

20-23 Mayıs Yarış Programı
GENEL GENEL

20-23 Mayıs Yarış Programı

Son Haberler

Aston Martin: ''Esnek kanat önlemleri, bazı F1 takımlarına 0.5 saniyeye mâl olabilir''
Formula 1 Formula 1

Aston Martin: ''Esnek kanat önlemleri, bazı F1 takımlarına 0.5 saniyeye mâl olabilir''

Schumacher, Monako GP sıralamalarına katılamayacak
Formula 1 Formula 1

Schumacher, Monako GP sıralamalarına katılamayacak

Monako GP 3. antrenman: Verstappen, Sainz'ın 0.047 saniye önünde lider!
Formula 1 Formula 1

Monako GP 3. antrenman: Verstappen, Sainz'ın 0.047 saniye önünde lider!

Canlı anlatım: Monako GP 3. antrenman seansı
Formula 1 Formula 1

Canlı anlatım: Monako GP 3. antrenman seansı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.