Aston Martin, EPOS ile anlaştı

Racing Point, yeni sezonda Aston Martin'in fabrika ekibi haline gelecek. Temelde aynı ekip olsa da, özellikle partner ve sponsorluk tarafında çeşitli değişiklikler olması bekleniyordu.

Ana sponsorluk konusunda Cognizant ile anlaşan Aston Martin, yeni sezona doğru ilerlerken yavaş yavaş yeni partnerlerini de açıklıyor.

Danimarkalı ses cihazı üreticisi EPOS, Aston Martin'in yeni iletişim/ses partneri oldu. İşbirliğinin bir parçası olarak EPOS, takımın padok ve fabrikadaki personeli için iletişim cihazları tedarik edecek.

EPOS logolarının araçta yer alıp almayacağı açıklanmadı, ancak ön burunda yer alacağı tahmin ediliyor.

Takım patronu Otmar Szafnauer, "EPOS'u global ses/iletişim partnerimiz olarak açıklamaktan mutluluk duyuyoruz."

"Etkili iletişimin önemi göz önüne alındığında EPOS, ekip için ideal bir partner olacak. Yüksek teknolojiye ve yenilikçi yaklaşıma olan tutkuları, değerlerimizle tam uyumlu ve Formula 1'in ayrılmaz bir parçası." dedi.