Aston Martin en az 2030 sonuna kadar F1'de kalacak

Honda ile 2026 ve sonrası için geçerli olacak uzun vadeli bir anlaşma yapan Aston Martin, geçtiğimiz hafta Fernando Alonso ile iki yıllık yeni bir sözleşme imzaladığını duyurdu.

İspanyol sürücü, 2026 sonuna kadar Silverstone merkezli takım için yarışmaya devam edecek.

Racingnews365'in edindiği bilgiye göre Aston Martin, Formula 1'e bağlılığı konusunda da yeni planlar yapmaya karar verdi.

Habere göre Aston Martin Lagonda'nın ana şirketi, anlaşmadaki bir opsiyonu kullanarak Formula 1 takımının ek hisselerini 20 milyon Sterlin karşılığında satın aldı.

Buna ek olarak Aston Martin, en az 2030 kadar Formula 1'de yarışmayı taahhüt etti.

Aston Martin CEO'su Lawrence Stroll yatırımcılarla yaptığı bir toplantıda Aston Martin'deki son gelişmelerle ilgili olarak şunları söyledi: "Formula 1, yarış teknolojisini yol araçlarına taşıyarak verimliliğimizi ve güvenilirliğimizi arttırıp, işimizin doğasını geliştirmemize yardımcı oldu."

"2,3 milyar izleyici, Formula 1 sayesinde İngiliz yarış yeşili içindeki Aston Martin'i yılın 24 hafta sonu görüyor."

"Tüm bunlar daha genç müşterilerin Aston Martin araçlarını almasına katkıda bulunuyor."