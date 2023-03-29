Aston Martin, düzlük hızında Red Bull'u yakalamak için farklı seçeneklere bakacak

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Sezona iki yarışta iki podyumla giriş yapan ve Red Bull'un en yakın rakibi olarak görünen Aston Martin, buna rağmen belli noktalardaki zayıflıkları nedeniyle galibiyete oynayamadı.

AMR23 frenleme, hızlanma ve düşük hızlı virajlarda oldukça güçlü, ancak düzlüklerde RB19'un hızına ulaşabilmek neredeyse imkansız.

Öyle ki, Cidde'de hız ölçüm noktasındaki en yüksek hızlara baktığımızda, Fernando Alonso'nun pole pozisyonundaki Sergio Perez'den 10 km/s yavaş kaldığını görüyoruz.

Takıma göre bu keskin farkın sebebi ön kanat tercihleri.

Red Bull düşük yere basma gücü/düşük sürtünme sunan bir paketle yarışıyor ve bundan ötürü DRS faktörü de işin içine girince tam anlamıyla durdurulamaz bir konuma geliyor.

Aston Martin ise bütçe sınırı nedeniyle bu tür bir ön kanat tercih edemedi ve yere basma gücüne odaklandı; bu da düzlük hızını epey etkiledi.

Bu alandaki sıkıntıların gözlemlendiğini söyleyen takım, Melbourne performansına göre yaklaşım değişikliğine gidip gitmeyeceğine karar verecek.

Aston Martin performans direktörü Tom McCullough, "İlk üç yarışı atlatalım ve daha sonra şu anda plan değişikliğine ihtiyaç duyup duymayacağımızı düşünelim dedik."

"Bütçe sınırı konusunu ne kadar vurgulasam azdır. Oturup 'hem sıralama turlarında hem de yarışta DRS performansını maksimuma çıkaracak yedi veya sekiz farklı arka kanat yapacağım' demek kolay."

"Ancak bütçe sınırı varken bunu yapmak oldukça zor."

Lance Stroll, Aston Martin AMR23 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Sıralama turlarında Red Bull DRS ile çok güçlü, bütçe sınırını da hesaba kattığınızda her pistte istediğiniz kanatlara sahip olamıyorsunuz."

"Bu yüzden yapılacak en doğru şey olduğunu düşündüğümüz şeye öncelik verdik, bunu yaparken Cidde'de düzlük performansımızın istediğimiz kadar iyi olmayacağını biliyorduk."

"Ancak 23 yarış boyunca kullanacağımız kanat sayısını dengelemek zorundayız."

"Amacımız bu aracı en iyi şekilde geliştirmek ve Red Bull'a olabildiğince yaklaşmak. Ancak onlar da yerlerinde saymayacaklar. Özellikle tek tur anlamında ciddi bir farka sahipler."

"Red Bull'u bir kenara bırakırsak, Ferrari ve Mercedes ile mücadele etmek için gelişim eğrisini korumak da epey zor olacak. Yine de her hafta oturuyor ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz." dedi.