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Formula 1 / Bahreyn GP / Analiz

Aston Martin, düşük eğim dezavantajı nedeniyle tabanda değişiklik yaptı

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

2021 F1 kural değişikliklerinden en çok düşük eğim açısına sahip araçların etkilendiğinin anlaşılmasının ardından, bu durum karşısında en çok tepki verenlerin de onlar olduğunu görmek sürpriz olmadı.

Aston Martin, düşük eğim dezavantajı nedeniyle tabanda değişiklik yaptı

Düşük eğim felsefesi açısından ilk olarak Mercedes akıllara gelse de, Aston Martin de bu felsefe nedeniyle geçen seneye kıyasla gerilemiş gibi görülüyor.

Takım, dayanıklılık sorunları nedeniyle kış testlerinde pek iyi bir dönem geçirmemişti. Takım, sezonun ilk yarışı olan Bahreyn GP için şimdiden daha fazla performans için taban kısmında değişiklik yapmış durumda.

Takım, kaybettiği performansı telafi edebilmek için AMR21'in tabanının orta ve arka kısmında düzenlemeler yaptı.

Yapılan değişikliklerin oldukça büyük olduğunu söyleyebiliriz. Tabanın ön kısmında yer alan kanatçık sayısı 5'ten 6'ya çıkarılırken, 3 parça olan kanatçık (kırmızı ok) düzeninin açısı değiştirilmiş.

Gridde birçok araçta gördüğümüz tabanın Z şeklinde kesik kısmı da değiştirilmiş. Tabanın kırpılmaya başladığı bölümdeki tümsek arttırılırken arka tekerleğin önündeki kanatçıklara kadar olan bölüm düzleştirilmiş. Böylece normalde üçgen şeklinde olması beklenen tabanın arka kısmı bir nevi düzleştirilmiş. Beyaz çizgiye bakarak bunu görebilirsiniz.

Mavi ok ile gösterilen bölümde ise sezon öncesi testlerde kullanılan kanatçık serisinin yerine yeni bir tasarıma geçilmiş. Yeni tasarımda ilk başta kısa bir kanatçık yer alıyor, onu daha büyük ve aşağıda Mercedes aracında gördüğünüze benzer bir tasarım takip ediyor.

 

Bu değişiklikler kuşkusuz bu sene kaybedilen performansın bir bölümünün telafi edilmesinde yardımcı olacak ancak daha da önemlisi mühendisler şimdiden tabanın sadece ön kısmında değil, kesilen ve gelişimi sınırlı olan arka tarafta performans bulmaya odaklanmış durumdalar.

Kurallarda tabanın maksimum boyutu belirlenmiş durumda ancak takımlar isterlerse o boyutları aşmadıkları takdirde tabanın şeklinde değişiklik yapabilirler.

Aston Martin'in bu tasarımı, akıllara McLaren'ın 2009'da kullandığı agresif taban tasarımını getirdi. O araçta McLaren, tabanın arka lastiğe doğru ilerlediği bölümü büyük bir şekilde kırpmıştı.

 

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Bahreyn GP
Takımlar Aston Martin Racing
Editör Matt Somerfield

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